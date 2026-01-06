Gleisi fala em soberania sul-americana para convocar ato do 8 de janeiro

A ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, associou o ato em lembrança do 8 de janeiro — previsto para ocorrer nesta quinta-feira (8/1), em frente ao Palácio do Planalto — com a defesa da "soberania" da América do Sul.

Leia também: Presidenciáveis da oposição no Brasil repercutem ataque dos EUA à Venezuela

O posicionamento da ministra-chave do presidente Lula em defender a "soberania" sul-americana ocorre dias após a Venezuela sofrer uma invasão de tropas norte-americanas . À ocasião, militares enviados pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, capturaram o agora presidente deposto Nicolás Maduro.

Oposição

A apreensão de Maduro junto à invasão norte-americana na Venezuela foram celebradas por opositores de Lula, a exemplo dos presidenciáveis Tarcísio de Freitas (Republicanos), atual governador de São Paulo, e Ratinho Júnior (PSD), governador do Paraná. Na avaliação deles, a ofensiva militar dos EUA na Venezuela servirá para resgatar a democracia naquele país.

A posição desses políticos também foi criticada por Gleisi Hoffmann no vídeo publicado hoje. Segundo ela, aqueles que defendem a interferência dos EUA na Venezuela são os mesmos que endossaram as ideias de anistia a condenados por participação no 8 de janeiro.

" Nós sabemos muito bem quem defendeu e segue defendendo, sinceramente, a democracia junto com o povo brasileiro. Não são aqueles que conspiraram contra o julgamento dos golpistas. Comemoraram o tarifaço e as sanções. Defenderam a anistia aos condenados . Os que se dizem contra ditaduras em outros países, mas tentam implantar uma ditadura aqui mesmo contra o Brasil, e já mostraram que são capazes de entregar a soberania nacional para alcançar seus objetivos", comentou a ministra de Lula.