Fachin assina acordo com Corte Interamericana de Direitos Humanos

A ida do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Edson Fachin, à abertura do ano judicial da Corte Interamericana de Direitos Humanos e da cerimônia de posse da nova junta diretiva do tribunal internacional, em São José da Costa Rica, resultou na assinatura de um termo de compromisso com a Corte IDH, visando intensificar a colaboração entre as instituições.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
- Leia também: Fachin defende o STF e diz que eventuais irregularidades processuais do caso Master serão examinadas
Por meio de interesses mútuos de fortalecimento do diálogo, aprofundamento de cooperação técnica e jurídica e união de esforços para o aprimoramento da aplicação e da difusão dos instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos, foram estabelecidos alguns compromissos.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Entre eles, fortalecimento das relações, aprofundamento do conhecimento do direito e difusão dos instrumentos internacionais de promoção e defesa dos direitos humanos, com foco na melhoria da administração da Justiça.
Além disso, haverá um esforço conjunto para realização de congressos, seminários, colóquios, simpósios, conferências e fóruns bilaterais ou multilaterais para que sejam alcançados os fins propostos pelas instituições.
Haverá, também, iniciativas de facilitação de acesso às respectivas jurisprudências e publicações, desenvolvimento de atividades jurídicas e de pesquisa conjuntas de interesse das partes, realização de programas e cursos de capacitação e formação, oferecidos pelo tribunal internacional aos integrantes da Justiça Federal brasileira e promoção de qualquer outra atividade compatível com os objetivos do termo assinado.
- Leia também: As polêmicas de Toffoli no caso Banco Master
Também foi acordado que haja um intercâmbio de três magistrados brasileiros à Corte IDH para capacitação e apoio institucional, por um período de dois anos.
Saiba Mais
- Política Nikolas diz que mobilização cobra por justiça às fraudes do INSS e do Master
- Política Com Lula, Fifa e CBF projetam Copa do Mundo Feminina histórica no Brasil
- Política PGR sustenta prisão de Filipe Martins após suposta violação de cautelar
- Política "Foi um milagre ninguém ter morrido", diz Nikolas após raio atingir caminhada no DF
- Política Maioria de manifestantes atingidos por raio já recebeu alta
- Política Gilmar defende Toffoli e critica pressão sobre atuação de ministros do STF