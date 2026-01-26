Tarcísio elogia caminhada de Nikolas e destaca insatisfação social

De acordo com o líder do Palácio dos Bandeirantes, existe um "desrespeito recorrente às instituições" e é necessário "virar a chave" para que a situação possa ser resolvida - (crédito: Lula Marques / Agência Brasil)

Após a caminhada de cerca de 240 quilômetros promovida pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) — em protesto pela prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por tentativa de golpe de Estado, e dos extremistas do 8 de janeiro —, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), não poupou elogios à iniciativa do parlamentar. Em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (26/1), em Santos, Tarcísio apontou Nikolas como “uma grande promessa” para o Brasil.



Segundo o chefe do Executivo paulista, o país vive uma “crise moral” mais grave que a própria crise fiscal. Ele também reforçou que “não tem por que” o protesto iniciado pelo deputado, que começou fraco mas ganhou força ao longo dos dias, prejudicar a relação entre o Legislativo e o Judiciário — especificamente entre Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal (STF).

“A gente está vivendo uma crise moral muito séria. Fala-se muito da crise fiscal. Ela está contratada, e vamos ter um problema fiscal à frente, que tende a travar o crescimento do Brasil. Mas pior do que a crise fiscal é a crise moral. Essa, sim, precisa ser enfrentada, porque arruina as instituições”, ressaltou Tarcísio.

O governador disse que a caminhada de Nikolas é a expressão de um sentimento da sociedade e que não há motivo para que seja barrado. Referindo-se a Bolsonaro, preso no complexo da Papuda, em Brasília, condenado pelo STF a mais de 27 anos de prisão por liderar a trama golpista, o político do Republicanos afirmou que o protesto é necessário para “devolver dignidade a uma pessoa com problemas de saúde, com comorbidades e mais de 70 anos”.

Para ele, esse ato é uma forma de medir a temperatura da insatisfação social, mais que apenas para reivindicar a prisão domiciliar de Bolsonaro, mas para que seja feita a justiça. Segundo o político, a “sucessão de crises” foi o que gerou a mobilização social da sociedade.

De acordo com o líder do Palácio dos Bandeirantes, existe um “desrespeito recorrente às instituições” e é necessário “virar a chave” para que a situação possa ser resolvida. “É um grande movimento liderado pelo Nikolas, que é realmente um fenômeno. Um ato corajoso, que começa praticamente sozinho e termina com uma multidão. É admirável. Esse menino tem a minha admiração e o meu apreço”, disse Tarcísio sobre Nikolas.