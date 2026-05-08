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Caso Master chega ao Congresso com operação da PF contra Ciro Nogueira

Senador é alvo de diligência por suspeita de receber propinas para trabalhar pelos interesses de Vorcaro no Parlamento

Conforme as investigações, Ciro Nogueira recebia mesada de Vorcaro que ia de R$ 300 mil a R$ 500 mil, além de outras vantagens - (crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado)
Conforme as investigações, Ciro Nogueira recebia mesada de Vorcaro que ia de R$ 300 mil a R$ 500 mil, além de outras vantagens - (crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

A investigação da Polícia Federal sobre as fraudes envolvendo o Banco Master iniciou a trajetória que mira o alto escalão da organização criminosa montada para operacionalizar o esquema de lavagem de dinheiro e pagamento de propina. A nova fase das diligências chegou ao Congresso Nacional, ao focar no senador Ciro Nogueira (PP-PI), influente político do Centrão e alvo de buscas da PF nessa quinta-feira. A casa do parlamentar, no Lago Sul, foi visitada por guarnições da corporação, por ordem do ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF).

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Nogueira estava em casa quando os agentes chegaram. O senador se tornou alvo após investigadores encontrarem conversas dele com Daniel Vorcaro, dono do Master. Além disso, diálogos do ex-banqueiro com terceiros apontam que o parlamentar recebia mesadas de Vorcaro.

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De acordo com relatório da PF, o gabinete de Nogueira no Senado funcionava como um verdadeiro puxadinho do Master. Sustenta a corporação que ele "instrumentalizou o exercício do mandato parlamentar".

Nogueira é suspeito de receber valores entre R$ 300 mil e R$ 500 mil por mês, de adquirir participação societária com "expressivo deságio" e de ter viagens, hospedagens em hotéis de luxo em Nova York, despesas em restaurantes de alto padrão pagas por Vorcaro. O empresário também teria disponibilizado um cartão de crédito para o senador.

"No plano patrimonial, aponta-se a percepção de vantagens reiteradas, materializadas por pagamentos mensais, aquisição societária com expressivo deságio, custeio de despesas pessoais e fruição de bens de elevado valor, além de indícios de recebimento de numerário em espécie", diz a decisão do magistrado.

Em troca, Nogueira usava seu mandato para defender os interesses de Vorcaro. De acordo com a decisão dessa quinta-feira, um dos principais episódios investigados envolve a apresentação da Emenda nº 11 à PEC nº 65/2023, protocolada por Nogueira em agosto de 2024. A proposta ampliava a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por depositante. A PF sustenta que o texto teria sido elaborado pela assessoria do Banco Master e posteriormente reproduzido "de forma integral" pelo parlamentar no Senado.

A apuração destaca mensagens que indicam que Vorcaro comemorou a apresentação da emenda, afirmando que o texto "saiu exatamente como mandei". Segundo a PF, interlocutores ligados ao banco chegaram a afirmar que a mudança "sextuplicaria" os negócios do Master e provocaria uma "hecatombe" no mercado financeiro.

Ainda conforme a investigação, esse não teria sido um caso isolado. A PF afirma que, em novembro de 2023, minutas de projetos de lei de interesse de Vorcaro teriam circulado entre a residência do senador e pessoas ligadas ao ex-banqueiro antes de serem encaminhadas ao gabinete parlamentar. As diligências apontam que Vorcaro revisava projetos de lei a serem propostos por Nogueira.

De acordo com os investigadores, os repasses a Nogueira eram operacionalizados por Felipe Cançado Vorcaro, primo do dono do Master. Ele também foi alvo da operação dessa quinta-feira e único detido temporariamente, por ordem de Mendonça.

Outro alvo da PF foi Raimundo Nogueira Lima, irmão de Ciro Nogueira. Ele terá de usar tornozeleira eletrônica e está proibido de deixar o município de residência. Também deverá entregar o passaporte em até 48 horas. De acordo com as apurações, Lima era o "agente de sustentação formal e operacional" de uma empresa ligada à família do senador, a CNLF Empreendimentos Imobiliários Ltda, suspeita de dar cobertura documental à transferência das vantagens recebidas pelo parlamentar.

O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, que defende Ciro, criticou a decisão que autorizou mandados de busca e apreensão contra o senador. Em coletiva de imprensa realizada após a ação da Polícia Federal, o defensor afirmou que a medida causa “estranheza” por, segundo ele, ter sido baseada em informações extraídas do celular de terceiros.

Segundo Kakay, a defesa teve acesso apenas à decisão do ministro André Mendonça e ainda desconhece o conteúdo completo da investigação. O advogado afirmou que o próximo passo será solicitar acesso integral aos autos para compreender os fundamentos da operação e os elementos reunidos pela PF.

Na semana passada, o Correio adiantou que a Operação Compliance Zero teria novos desdobramentos a partir do material colhido em dois dos oito celulares de Vorcaro que foram apreendidos em etapas anteriores.

A condução do caso deve ser turbinada nos próximos dois meses, caso a PF e o Ministério Público aceitem uma proposta de delação entregue na quarta-feira por Vorcaro. Quando preparou a operação dessa quinta-feira, a PF já sabia do conteúdo da colaboração, mas a avaliou como superficial e pediu novas informações e aprofundamento do papel de autoridades com foro. A diligência que mirou Ciro se baseia inteiramente em materiais que foram colhidos pelos investigadores, não em depoimentos colhidos em acordos de delação.

 

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Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Ândrea Malcher

Repórter

Cobre Congresso Nacional e demais assuntos de política. Já passou pela editoria de Diversão e Arte, no Correio, e pelo portal SBT News. É formada em Jornalismo e em Audiovisual pela Universidade de Brasília (UnB).

Jéssica Andrade

Jornalista com especialização em Neurociência, Educação e Desenvolvimento Infantil. Coautora do livro Maternidade Atípica, integra o Colo — Coletivo de Jornalismo Infantojuvenil

Por Renato Souza, Ândrea Malcher e Jéssica Andrade
postado em 08/05/2026 03:55
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