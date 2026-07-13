Oposição critica decisão de Moraes sobre Flávio Bolsonaro: "Autoritária"

Líder da oposição no Senado classifica suspensão das visitas como "autoritária" e diz que medida busca isolar o ex-presidente; Moraes também determinou apuração sobre possível propaganda eleitoral antecipada - (crédito: Camila Curado/CB/D.A.Press)

Nomes da oposição foram a público nesta segunda-feira (13/7) para criticar a decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender as visitas de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), senador e pré-candidato à Presidência da República, ao pai, Jair Bolsonaro, por 90 dias. Parlamentares questionam a legitimidade da decisão e os impactos a corrida eleitoral de Flávio.

O líder da oposição no Senado Federal, Rogério Marinho (PL-RN), se manifestou após a divulgação da decisão. De acordo com o parlamentar, a medida é “autoritária e desproporcional”, além de ter o objetivo de tornar o ex-presidente incomunicável, o que configura uma “clara interferência no jogo político”.

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Moraes também mandou apurar possível propaganda eleitoral antecipada. A defesa de Flávio tem 48 horas para explicar se Jair sabia que a carta seria divulgada. Cópias da decisão e dos vídeos foram enviadas à Procuradoria-Geral Eleitoral, que vai analisar possíveis providências.

Além de Marinho, o líder da opsição no Congresso, senador Izalci Lucas (PL-DF), também se manifestou. Para o parlamentar, a medida agride os preceitos mais básicos do direito de defesa e do convívio familiar: "O que assistimos, infelizmente, é o avanço de um processo de silenciamento forçado que tenta enfraquecer e inviabilizar a atuação do principal campo de oposição política no país", pontua.

A leitura pública da carta do ex-presidente foi feita por Flávio no último sábado (11/7), após uma de suas visitas. Por meio dela, Jair Bolsonaro afirma estar com “saudades” de falar ao povo brasileiro e diz que o momento é de “se empenhar para pelo nosso pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, a quem nomeou o “porta-voz” da direita”.

“A medida reforça a percepção de perseguição política e de tratamento desigual. Parte do Supremo Tribunal Federal abandona a necessária posição de árbitro institucional e passa a atuar, aos olhos de milhões de brasileiros, como adversário político de Jair Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro e de todo o campo de oposição”, diz Rogério Marinho.

Marinho e Izalci fizeram um paralelo entre a prisão de Lula e a de Jair Bolsonaro. Na avaliação de Marinho, enquanto esteve preso, Lula pôde manter contato com seus aliados políticos, inclusive com Fernando Haddad, que foi o candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) em 2018.

“Durante a campanha eleitoral, manifestou-se publicamente por cartas, chegando a pedir votos para o candidato que o substituiu. Ainda preso, concedeu entrevistas à imprensa em 2019, e suas declarações repercutiram amplamente nas redes sociais”, destaca Marinho. "Negar ao ex-presidente Bolsonaro as mesmas garantias de comunicação e, ainda por cima, punir um filho por manter contato com o pai, é criar um padrão jurídico inaceitável", diz noa de Izalci.

Leia também: Moraes aciona PGE para investigar Flávio Bolsonaro por suposta propaganda antecipada



Leia na íntegra a carta de Jair Bolsonaro:

"11 de julho de 2026, Carta aos brasileiros,

Saudoso do contato com o povo ao qual devo lealdade. Escrevo num momento de decisão para todos nós. O momento é de arregaçar as mangas, deixarmos de lado as possíveis diferenças e cada um se empenhar pelo nosso pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, a melhor opção para livrarmos o Brasil da corrupção, da violência e do empobrecimento. Meu pré-candidato, creio o seu também, meu porta-voz, no qual confio para resgatar o Brasil e nos conduzir para a paz e a prosperidade. Um afetuoso abraço a todos na certeza de que juntos tudo faremos pela nossa pátria. Deus, pátria, família e liberdade.

Jair Bolsonaro".