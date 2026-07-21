Fachin defende que Sul Global produza teoria constitucional própria

Para Edson Fachin, o Sul Global precisa gerar um pensamento constitucional próprio, ancorado em suas trajetórias de colonização, independência e diversidade - (crédito: Giselly Siqueira/STF)

Em aula magna dada nesta terça-feira (21/7), no auditório Rui Ferreira, na capital de Angola, em Luanda, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Edson Fachin, afirmou que o Sul Global não deve ser apenas um consumidor, mas sim um produtor de teoria constitucional.



Diante de autoridades e estudantes angolanos, Fachin defendeu que a democracia e a independência judicial dependem de uma “cultura da memória”, simbolizada pela árvore do embondeiro — o baobá —, cujas raízes sustentam as instituições durante crises, como a ocorrida no Brasil em 8 de janeiro de 2023.

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Ao abordar a geopolítica do direito, o ministro criticou a visão de que o constitucionalismo pertenceria exclusivamente ao Atlântico Norte — em referência às matrizes europeia e norte-americana —, sustentando que essa história também é ativamente escrita por países como Angola, Brasil, Colômbia, Cabo Verde e Moçambique.

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Para ele, o Sul Global precisa gerar um pensamento constitucional próprio, ancorado em suas trajetórias de colonização, independência e diversidade. Nesse cenário, defendeu uma cooperação horizontal entre Brasil e Angola pautada na construção conjunta do conhecimento, já que nações que edificam simultaneamente Estado, instituições e democracia enfrentam dilemas específicos que não se resolvem por manuais estrangeiros.

Para ilustrar o valor do resgate histórico, utilizou a metáfora do baobá, enfatizando que o futuro verdadeiro só existe onde a memória cria raízes. Sob essa perspectiva, as Constituições superam a condição de meros documentos formais e se afirmam como pactos intergeracionais portadores de lutas por libertação e paz.

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O discurso resgatou o marco de 1975, quando o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência angolana, e homenageou os 50 anos da trajetória constitucional do país africano, destacando a Lei Constitucional inaugural e a Carta de 2010 como pilares da consolidação democrática e da reconciliação nacional.

A preservação da memória também foi apontada como um antídoto contra a “erosão democrática” e o “legalismo autocrático”, processos sutis em que as instituições são esvaziadas por dentro sob pretexto de legalidade. Como contraponto histórico às experiências totalitárias do século XXI, citou o surgimento de sistemas robustos de jurisdição constitucional, a exemplo da Lei Fundamental alemã de 1949.

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Para demonstrar a necessidade de uma magistratura forte no Sul Global, o ministro sublinhou que a independência do Judiciário brasileiro é construída diariamente na prática por mais de 19 mil juízes e juízas.

Ele frisou que essa autonomia não constitui um privilégio corporativo, mas sim uma garantia fundamental do cidadão de ser julgado sem o temor de pressões políticas, econômicas ou virtuais, especialmente em um século XXI desafiado pela desinformação tecnológica.

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Ao se dirigir aos estudantes de direito presentes, recomendou uma formação pautada no rigor técnico, na integridade, na ética republicana e na prudência.

Fachin concluiu lembrando que a memória preserva as dores e conquistas do passado para orientar o futuro, reafirmando que o mesmo Atlântico que separa o Brasil e Angola é o que une as duas nações irmãs no dinamismo da cooperação.