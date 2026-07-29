Cleitinho posta vídeo com IA sinalizando que será candidato em MG

Após indefinições sobre a participação do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) na disputa pelo governo de Minas Gerais, o parlamentar postou, nas redes sociais, na noite desta terça-feira (28/7), um vídeo com inteligência artificial (IA) em que sinaliza que será candidato.
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Na legenda da publicação, o senador escreveu “seguirei na missão”, sem dizer expressamente que será candidato. O mesmo ocorreu durante o vídeo, em que Cleitinho aparece recebendo conselhos do pai e do irmão falecidos. “Pai, sem o senhor e sem o Matheus, eu tô inseguro, estou com medo”, diz o parlamentar.
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- Leia também: Republicanos diz que Cleitinho não disputará o governo de Minas: "Os fatos falam por si"
O irmão Matheus Azevedo morreu, na última semana, em decorrência de complicações de uma leucemia. Ele aparece no vídeo segurando a bandeira de Minas Gerais e diz a Cleitinho: “Vai e faça o que precisa ser feito. (...) Seja forte e corajoso. Não olhe nem para a esquerda e nem para a direita. Siga em frente”.
Outro irmão de Cleitinho, o ex-prefeito de Divinópolis Gleidson Azevedo (Republicanos), não fez parte do vídeo, mas o repostou nas suas redes sociais. Na legenda, ele reforça que o senador deve concorrer ao governo de Minas Gerais e que não deve “olhar” nem para a direita e nem para esquerda.
“Cleitinho ouça o nosso anjo Menino Matheus. Não olhe nem para a esquerda e nem para a direita, siga em frente, em direção do povo! Dito isso, Cleitinho — Governador de MG”, escreveu Gleidson. O outro irmão, o deputado estadual Eduardo Azevedo (PL), também repostou o vídeo, dizendo “Vai pra cima meu irmão”.
Tarde demais
A confirmação de uma candidatura, no entanto, parece ter vindo tarde demais. Ao Correio, o Republicanos enviou uma nota afirmando que a indefinição do parlamentar inviabilizou o projeto eleitoral da legenda para 2026.
O partido sustentou que ofereceu todas as condições políticas para que o senador encabeçasse a disputa, mas disse que a decisão “nunca foi formalmente assumida” por ele. Vale lembrar que Cleitinho também se ausentou da convenção estadual do partido realizada no último sábado (25).
Enquanto Cleitinho se manteve indeciso, o PL vem articulando outro nome para o governo do estado: Marcelo Aro (PP), ex-deputado federal e ex-secretário da Casa Civil de Minas. Na noite desta terça, membros das executivas estadual e nacional do PL se reuniram para tratar sobre o assunto. Havia expectativa de que a direção do Republicanos e da Federação União-PP também participassem.
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Luíza AltoéRepórter de política
Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Antes de trabalhar no Correio Braziliense, cobriu política e economia para o Arko Alerta e já passou pela assessoria de comunicação do Ministério da Fazenda.