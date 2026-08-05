Michelle declara apoio a Gaspar na vice de Flávio: "Estaremos todos unidos"

Michelle ainda sinalizou para as mulheres que foram cotadas como vices de Flávio: "Agradeço a todas" - (crédito: Redes sociais)

Candidata ao Senado, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) declarou, nesta quarta-feira (5/8), apoio ao nome do deputado Alfredo Gaspar (PL-AL) para a vice de seu enteado, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), na chapa à Presidência da República.

“Que essa escolha receba as bênçãos de Deus e que a Chapa Flávio-Alfredo possa ser vitoriosa. A caminhada está apenas começando e nós estaremos todos unidos pelo bem da nossa Nação”, escreveu nas redes sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Michelle ainda sinalizou para as mulheres que foram cotadas como vices de Flávio. “Agradeço a todas as Mulheres de Bem que, corajosamente, colocaram os seus nomes à disposição para a vaga”, afirmou.

Algumas das cotadas para a vice de Flávio participaram do evento de anúncio do vice nesta quarta. Foi o caso da senadora Tereza Cristina (PP-MS), que chegou a aceitar o convite de compor a chapa, mas o partido vetou a possibilidade e anunciou a neutralidade na disputa presidencial. Com isso, Simone Marquetto (PP-SP) também teve que ser descartada.

Também participou do evento a ex-presidente da Caixa Daniella Marques (Republicanos). Integrante da equipe econômica de Flávio, ela era tida como a preferida do senador para ocupar sua vice à Presidência. No entanto, o Republicanos também se manteve neutro na disputa à Presidência.

A ideia inicial da campanha de Flávio era escolher uma mulher para a vaga de vice em uma tentativa de reduzir a rejeição entre o eleitorado feminino. Nesse sentido, também foi cotada a presidente do Podemos, Renata Abreu, que anunciou neutralidade na terça-feira (4).

Isolado, sem coligação com partidos de centro, Flávio teve de procurar no próprio partido um vice. Era citada a possibilidade da deputada federal Priscila Costa (PL-CE) ocupar o cargo, assim como o senador Rogério Marinho (PL-RN), ou as deputadas Júlia Zanatta (PL-SC) e Bia Kicis (PL-DF).

Alfredo Gaspar

No entanto, Flávio optou por lançar Alfredo Gaspar para a vaga. O anúncio busca conectar a campanha com o eleitorado do nordeste, assim como dar ênfase ao tema da segurança pública e do combate à corrupção.

O parlamentar ganhou maior visibilidade no Congresso Nacional ao assumir a relatoria da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investigou o esquema de fraudes em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).



