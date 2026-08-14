Plano de Flávio Bolsonaro para mulheres promete voucher-creche e capacitação

O plano de governo de Flávio Bolsonaro (PL) para as mulheres se baseia na inclusão digital, proteção e crescimento financeiro. Com 76 páginas, intitulado de Para o Brasil Vencer o Atraso, o plano propõe a criação de uma Central da Mulher, espaços físicos unificados para prestação de serviços como acolhimento, apoio psicológico e jurídico, saúde preventiva, qualificação, cadastramento e vaga de empregos, orientação para abertura de negócios, crédito, renegociação de dívidas e regularização da casa própria.

Esse plano também inclui a disponibilização de todos os serviços do espaço físico no âmbito digital, através de um aplicativo.

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Ainda no campo da tecnologia, o candidato à Presidência também propõe a concessão de pacotes de internet gratuitos para garantir que as mulheres possam estudar, capacitar-se, buscar emprego, empreender, acessar o aplicativo e consultar a assistente virtual, ClarIA, que estaria disponível para atendimento 24 horas por dia, com assistências como para enviar lembretes, indica oportunidades de exames (como mamografia), acompanhamento de medidas protetivas, vagas de emprego, obtenção de crédito e compra da casa própria.

Outra proposta é modernizar os canais de denúncia, reunindo o Ligue 180, as delegacias online, o botão de emergência e as centrais de monitoramento em uma plataforma inteligente de resposta rápida.

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Segundo o texto, o governo promete ajudar cada mulher a conquistar a independência financeira, partindo da ideia de que muitas mulheres permanecem em relações abusivas pela falta de condição financeira para recomeçar.

O plano também prevê um programa intitulado de Ganha, Ganha voltado a mulheres empreendedoras onde elas poderão acumular uma espécie de pontuação para converter em benefícios. Os pontos viriam de conclusão de cursos, trabalhar de forma regular, poupanças e pagamento em dia, e poderiam ser convertidos em benefícios como: juros menores, cashback, facilitação no acesso ao crédito e descontos em serviços.

Outro trecho declara a ampliação de espaços de acolhimento para as mulheres em situação de violência, com ajuda para obter a escritura da casa própria diretamente no nome da mulher.

A capacitação feminina também é foco, com um projeto chamado Escola Elas por Elas, com formação em inteligência artificial, programação, marketing digital, finanças e idiomas para mulheres, com emissão de certificado e conexão com vagas de trabalho.

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No âmbito do trabalho também, seria ampliado a oferta de creches para as crianças desde a primeira infância, com direito a voucher-creche para acesso a rede privada credenciada quando não houver vaga na rede pública, e também a criação da Rede Nacional de Cuidado para apoio a idosos e pessoas com deficiência (centros-dia e atendimento domiciliar), liberando tempo para a mulher trabalhar e estudar.

O planejamento para a saúde das mulheres prevê o foco em medicina preventiva e telessaúde com acompanhamento via prontuário eletrônico e a expansão do acesso a exames preventivos (câncer, menopausa, gestação, endometriose, saúde bucal) e atendimento móvel em Unidades Móveis de Saúde da Mulher (ônibus, caminhões e barcos).