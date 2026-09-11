Haddad sobre STF: "Se estiver errado, tira quem cria o problema"

O ex-ministro da Fazenda e candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), defendeu que eventuais erros no Supremo Tribunal Federal (STF) devem ser resolvidos com a retirada dos responsáveis. Em sabatina na Rádio Pop Aparecida, ele afirmou acreditar nas instituições e que o aprimoramento delas passa por afastar as "laranjas podres".

"Se o Supremo está errado, tira do Supremo quem está criando problema para o Supremo. Se a Polícia Federal tem alguma coisa errada, tira da Polícia Federal o policial que está fazendo errado", declarou Haddad. "Isso vale para qualquer agremiação."

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O candidato citou denúncias de má conduta entre policiais militares paulistas para exemplificar seu ponto. "Três coronéis são suspeitos de vínculos com o PCC. Aí você fala, você vai sair da Polícia Militar? Não. Quem tem que sair é quem faz coisa errada", afirmou.

Segundo ele, 99% da corporação é séria e não deve ser penalizada. "Tira o 1% e faz o seu trabalho direito", completou.

Haddad também apontou a transparência como o caminho para resolver crises institucionais. "Eu acredito muito em transparência: quando a luz do sol bate, ela resolve muitas doenças, inclusive a da corrupção", disse.

O petista criticou indiretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro ao defender liberdade para as polícias investigarem. Ele mencionou que "tem presidente que troca o delegado pra não ter o filho investigado, parente investigado, amigo investigado", enquanto outros garantem que as apurações cheguem ao fim.

Obras de infraestrutura

Ao abordar propostas para São Paulo, Haddad ressaltou a necessidade de cooperação com o governo federal para viabilizar obras de infraestrutura. "Nós temos que nos abrir para o governo federal e parar com essa bobagem de São Paulo contra o Brasil. Vamos fazer as coisas juntos", disse.

Ele mencionou como exemplo a obra do túnel Santos-Guarujá, que, segundo ele, foi viabilizada por uma parceria federal. O candidato também citou futuros projetos, como trens intercidades para ligar a capital a municípios do interior paulista.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.