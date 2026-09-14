Pesquisa no Rio: Paes lidera, mas Ruas diminui a diferença na disputa

Eduardo Paes e Douglas Ruas, os candidatos com maior destaque na disputa pelo governo do Rio de Janeiro, conforme pesquisa eleitoral - (crédito: Wikimedia Commons)

Eduardo Paes (PSD) lidera a corrida para o governo do Rio de Janeiro com 35% das intenções de voto, de acordo com uma pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira (14/9). O levantamento mostra Douglas Ruas (PL) com 25%, diminuindo a distância para o primeiro colocado.

Em relação à pesquisa de 2 de setembro, Paes manteve seu percentual, enquanto Ruas cresceu de 21% para os atuais 25%. Com isso, a diferença entre os dois candidatos caiu de 14 para 10 pontos percentuais.

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Outros candidatos pontuaram da seguinte forma: Anthony Garotinho (Republicanos) com 7%, William Siri (PSOL) com 5%, Coronel Busnello (Missão) com 4% e André Marinho (Novo) com 3%. Cyro Garcia (PSTU) e Juliete (UP) registraram 1% cada, e Luan Monteiro (PCO) não pontuou. Votos brancos e nulos somam 9%, enquanto 10% não souberam ou não responderam.

Na pesquisa espontânea, quando os nomes não são apresentados, Paes tem 23% e Ruas, 16%. Garotinho aparece com 3%, e outros nomes somam 3%. Brancos e nulos são 12%, e 43% não souberam responder.

Cenários de segundo turno e rejeição

Em uma simulação de segundo turno entre Paes e Ruas, o candidato do PSD alcança 42% contra 33% do adversário. Já em um confronto com Garotinho, Paes registra 45% ante 24% do candidato do Republicanos.

Garotinho lidera a rejeição entre os postulantes ao governo, com 62%. Paes é rejeitado por 43%, seguido por Cyro Garcia (28%), William Siri (27%) e Ruas (26%). Como a pergunta permitia múltiplas respostas, os percentuais não somam 100%.

A gestão do governador Ricardo Couto é aprovada por 48% dos entrevistados e desaprovada por 43%. A avaliação qualitativa mostra que 25% consideram o governo ótimo ou bom, 41% o veem como regular e 32% como ruim ou péssimo.

Disputa presidencial no Rio

Na corrida presidencial entre os eleitores fluminenses, Flávio Bolsonaro (PL) tem 40% das intenções de voto, contra 33% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Augusto Cury (Avante) aparece com 8% e Renan Santos (Missão) com 6%.

Em um eventual segundo turno no estado, Flávio teria 47% dos votos, enquanto Lula alcançaria 41%. Lula lidera a rejeição no Rio, com 52%, seguido por Flávio, com 48%.

O trabalho de Lula é desaprovado por 56% dos eleitores do Rio de Janeiro e aprovado por 42%. Para 29%, a gestão é ótima ou boa, 26% a consideram regular e 44% a classificam como ruim ou péssima.

Corrida ao Senado

Na disputa pelas duas vagas ao Senado, Benedita da Silva (PT) e Carlos Jordy (PL) estão empatados com 15% cada, considerando a soma do primeiro e do segundo votos. Marcelo Crivella (Republicanos) tem 13%, Pedro Paulo (PSD) aparece com 12% e Carlos Portinho (PL) com 10%.

Analisando os votos separadamente, Benedita lidera a preferência para o primeiro voto com 19%. No segundo voto, Jordy está na frente com 16%.

A pesquisa ouviu 2.000 eleitores no estado do Rio de Janeiro entre 9 e 12 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado sob os números RJ-03902/2026 e BR-09111/2026.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.