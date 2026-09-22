Datafolha divulga nova pesquisa eleitoral nesta quinta-feira (24/9)

Rodada anterior do Datafolha mostrou Lula com 39% das intenções de voto no primeiro turno e Flávio Bolsonaro com 36% - (crédito: Ricardo Stuckert e Ton Molina/Agência Senado)

O Datafolha divulga, nesta quinta-feira (24/9), uma nova pesquisa sobre a disputa pela Presidência da República. O levantamento mostrará o cenário eleitoral a dez dias do primeiro turno, marcado para 4 de outubro. O resultado da pesquisa será publicado no site do Correio assim que for divulgado.

Além do cenário nacional, o instituto apresenta resultados da corrida presidencial em São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Pernambuco e Distrito Federal. O levantamento é financiado conjuntamente pelos grupos Folha e Globo e tem custo declarado de R$ 307.641,60, segundo o registro da pesquisa no TSE.

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A pesquisa, registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-00304/2026, ouviu 2.002 eleitores entre os dias 22 e 24 de setembro. As entrevistas foram feitas presencialmente, em pontos de fluxo populacional. "A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Já o nível de confiança é de 95%.

O novo levantamento será divulgado uma semana depois da rodada anterior do Datafolha. Publicada em 17 de setembro, a pesquisa mostrou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 39% das intenções de voto no primeiro turno e Flávio Bolsonaro (PL) com 36%. Na simulação de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o petista aparecia com 46%, contra 44% do senador. A margem de erro era de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, o que colocava os dois em empate técnico em ambos os turnos.

A pesquisa anterior também apontou Augusto Cury (Avante) com 6%, Ronaldo Caiado (PSD) com 4%, Renan Santos (Missão) com 3% e Romeu Zema (Novo) com 2%. Samara Martins (UP) e Rui Costa Pimenta (PCO) tinham 1% cada.