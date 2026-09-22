Pesquisa Atlas: Raquel Lyra e João Campos em empate técnico em PE

Uma pesquisa AtlasIntel divulgada nesta terça-feira (22/9) aponta um empate técnico na disputa pelo governo de Pernambuco. A governadora Raquel Lyra (PSD), candidata à reeleição, aparece com 48,6% das intenções de voto, enquanto o ex-prefeito do Recife, João Campos (PSB), tem 47,4%.
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A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Na pesquisa anterior, Lyra registrava 48,7% e Campos, 45,6%.
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Outros candidatos também foram medidos. Ivan Moraes (PSol) oscilou de 2,0% para 2,1%, e Renan Hallais (Missão) foi de 1,1% para 0,8%. Os votos brancos e nulos somam 0,9%, e os indecisos, 0,2%. Guilherme Fonseca (PSTU), Professora Camila (UP), Professor Jeremias do Banco (Democrata) e Victor Assis (PCO) não pontuaram.
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Cenário de segundo turno
Em uma simulação de segundo turno entre os dois líderes, o empate técnico se repete. Raquel Lyra aparece com 49,2% das intenções de voto, contra 48,5% de João Campos. Brancos e nulos totalizam 1,3%, e indecisos, 0,9%.
No levantamento anterior para o segundo turno, a governadora tinha 51,1%, enquanto o ex-prefeito somava 47,3%.
Avaliação do governo
A gestão de Raquel Lyra é aprovada por 52% dos eleitores pernambucanos, ante 50% na pesquisa passada. A desaprovação é de 42%, contra 41% no levantamento anterior. Cerca de 6% não souberam responder.
Para 44% dos entrevistados, o desempenho da governadora é ótimo ou bom. Outros 30% avaliam como regular, e 27% consideram ruim ou péssimo. Questionados sobre a reeleição, 51,8% afirmam que ela merece um novo mandato, enquanto 45,2% dizem que não.
Disputa presidencial em Pernambuco
A pesquisa também mediu as intenções de voto para presidente no estado. Lula lidera no primeiro turno com 58,3%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 29,9%. Na sequência, aparecem Augusto Cury (Avante), com 3,2%, e Renan Santos (Missão), com 2,6%.
Em um eventual segundo turno, Lula teria 60,5% dos votos em Pernambuco, contra 32,7% de Flávio Bolsonaro. Brancos, nulos e indecisos somam 6,9%.
O levantamento da AtlasIntel ouviu 1.836 eleitores em Pernambuco por meio de recrutamento digital aleatório, entre 15 e 20 de setembro. O nível de confiança é de 95% e as pesquisas foram registradas no TSE com os números PE-02023/2026 e BR-09256/2026.
Com informações da Agência Estado
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.