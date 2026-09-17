AtlasIntel divulga pesquisa nacional para a Presidência nesta quinta

A AtlasIntel realizou uma nova pesquisa nacional sobre a disputa pela Presidência da República nas eleições deste ano. O levantamento, registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06221/2026, será divulgado nesta quinta-feira (17/9) e faz parte de uma sequência de sondagens que vêm acompanhando a corrida eleitoral nas últimas semanas. Os resultados estarão disponíveis no site do Correio assim que forem divulgados.
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Para a nova rodada, o instituto entrevistou 5 mil eleitores de todas as regiões do país. A coleta começou na sexta-feira (11/9) e seguiu até quarta-feira (16/9), um dia antes da divulgação prevista. As entrevistas foram realizadas pela internet, por meio de questionário estruturado. O levantamento foi registrado com custo de R$ 75 mil, financiado com recursos próprios da AtlasIntel. A pesquisa tem margem de erro de um ponto percentual, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.
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A pesquisa ocorre poucos dias depois da última rodada nacional da AtlasIntel. No levantamento de 10 de setembro, Lula aparecia com 43% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto Flávio Bolsonaro registrava 37,4%. Augusto Cury tinha 6,6% e Renan Santos, 6,5%. Os demais candidatos testados ficaram abaixo de 3%.
Na simulação de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, a pesquisa anterior registrou 46,2% para Lula e 46,4% para Flávio. Como a margem de erro era de um ponto percentual, o resultado estava dentro da margem de empate técnico. Também foram testados confrontos de Lula com Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Augusto Cury e Renan Santos.
Antes dessa rodada, a AtlasIntel havia divulgado, em 31 de agosto, outro levantamento nacional. Na ocasião, foram entrevistados 5.014 eleitores entre 25 e 30 de agosto. No primeiro turno, Lula tinha 43,4%, enquanto Flávio Bolsonaro aparecia com 33,7%.
No segundo turno daquele levantamento, Lula registrava 47,1% contra 42,6% de Flávio Bolsonaro. A pesquisa também simulou confrontos entre Lula e Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos.
Além da pesquisa nacional, a AtlasIntel tem levantamentos estaduais previstos para o mesmo período, incluindo estudos sobre os eleitorados do Paraná e de Pernambuco. A pesquisa presidencial, porém, tem abrangência nacional e reúne eleitores de todas as regiões brasileiras.
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