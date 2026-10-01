Datafolha divulga nova pesquisa presidencial nesta quinta-feira (1º/10)

A pesquisa foi realizada com 4.006 eleitores e terá margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. As entrevistas serão feitas presencialmente. - (crédito: Agência Brasil)

O Datafolha divulga nesta quinta-feira (1º/10) uma nova pesquisa sobre a corrida pela Presidência da República. O levantamento será o penúltimo do instituto antes do primeiro turno, marcado para domingo (4/5), e ocorre três dias antes da votação.

A pesquisa foi realizada de 28 de setembro a 1º de outubro e ouviu 4.006 eleitores presencialmente. Tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

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A nova rodada será divulgada no mesmo dia em que está prevista a realização do debate entre os candidatos à Presidência na TV Globo. A pesquisa também antecede o último levantamento do Datafolha antes da votação, previsto para sábado (3/10).

Últimas pesquisas antes da votação

A rodada desta quinta-feira não será a última oportunidade para medir as intenções de voto antes da abertura das urnas. O Datafolha fará uma nova pesquisa no sábado (3/10), véspera do primeiro turno.

A sequência de pesquisas ocorre em uma semana decisiva da campanha, com os candidatos entrando nos últimos dias de busca por votos.

O Datafolha também divulgou levantamentos presidenciais ao longo de setembro. Na pesquisa realizada entre 15 e 17 de setembro, Lula e Flávio apareciam empatados no primeiro turno, enquanto a rodada seguinte, feita nos dias 22 e 23, mostrou o petista com quatro pontos percentuais de vantagem.

As pesquisas nacionais do Datafolha utilizam entrevistas presenciais e amostras distribuídas de acordo com características do eleitorado. O instituto informa que utiliza cotas proporcionais de sexo e idade com base em dados do IBGE e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Registro no TSE

As pesquisas eleitorais precisam ser registradas na Justiça Eleitoral antes da divulgação. O registro reúne informações como contratante, metodologia, período de realização e margem de erro. Segundo o próprio Datafolha, o registro deve ser feito até cinco dias antes da divulgação do levantamento.

Com a pesquisa desta quinta e a sondagem prevista para sábado, o instituto terá duas novas medições da disputa presidencial nos três dias que antecedem o primeiro turno.