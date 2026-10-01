Real Time Big Data divulga levantamento presidencial nesta quinta

O levantamento tem nível de confiança estimado em 95% e margem de erro máxima de aproximadamente dois pontos percentuais, para mais ou para menos - (crédito: Agência Brasil)

A Real Time Big Data divulga nesta quinta-feira (1º/10) a sua última pesquisa de intenção de voto para a Presidência da República antes do primeiro turno das eleições de 2026. A pesquisa será divulgada três dias antes da votação. Foram ouvidas 2 mil pessoas entre os dias 26 e 30 de setembro, na reta final da campanha eleitoral.

De acordo com a ficha técnica, as entrevistas foram feitas por meio de uma metodologia mista, que combina entrevistadores humanos e recursos de inteligência artificial. A aplicação do questionário estruturado ocorreu por meio de abordagens telefônicas e digitais.

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O levantamento tem nível de confiança estimado em 95% e margem de erro máxima de aproximadamente dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Os resultados devem apresentar o cenário da disputa presidencial na reta final da campanha para o primeiro turno.

A estatística responsável pelo levantamento é Isabela Zara Cremoneze. De acordo com as informações registradas para a pesquisa, o estudo foi realizado com recursos próprios da empresa e teve custo declarado de R$ 30 mil.