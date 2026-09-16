DataTrends divulga 1ª pesquisa sobre corrida presidencial nesta quarta

O Instituto DataTrends divulga, nesta quarta-feira (16/9), uma nova pesquisa nacional sobre a corrida pela Presidência da República. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08691/2026 e foi realizado entre sábado (12/9) e segunda-feira (14/9).
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Ao todo, foram entrevistados 2 mil eleitores com 16 anos ou mais, aptos a votar nas eleições de 2026. As entrevistas foram realizadas por telefone, por meio de sistema automatizado, em todas as 27 unidades da Federação. A distribuição da amostra segue proporcionalmente o tamanho do eleitorado de cada estado, tomando como referência os dados oficiais do TSE de agosto de 2026.
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O levantamento tem margem de erro máxima de aproximadamente 2,19 pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. Depois da coleta, os dados são ponderados de acordo com gênero, faixa etária, grau de instrução, nível econômico e distribuição territorial dos entrevistados por estado.
A pesquisa é custeada com recursos próprios do Instituto DataTrends, com custo informado no registro de R$ 25 mil.
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O questionário testa a intenção de voto para a Presidência da República em um cenário estimulado de primeiro turno, cinco possíveis disputas de segundo turno e avaliação de governo.
A nova rodada da DataTrends é realizada a menos de três semanas do primeiro turno das eleições, marcado para 4 de outubro. O levantamento também ocorre em um momento de disputa mais acirrada entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).
O DataTrends realizou anteriormente levantamentos sobre a corrida presidencial em abrangência estadual, no Ceará, Pernambuco, Piauí e Bahia. Os resultados do novo levantamento permitirão observar pela primeira vez, neste ciclo recente, o desempenho dos candidatos considerando simultaneamente eleitores das cinco regiões brasileiras e as 27 unidades da Federação.
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