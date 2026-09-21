American Analytics divulga nova pesquisa nacional para a Presidência

Levantamento registrado no TSE sob o número BR-02587/2026 ouviu 2 mil eleitores entre 15 e 20 de setembro; divulgação está prevista para está segunda-feira (21) - (crédito: Ricardo Stuckert e Jefferson Rudy/Agencia Senado)

A American Analytics realizou uma nova pesquisa nacional sobre a disputa pela Presidência da República nas eleições de 2026. O levantamento, registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02587/2026, será divulgado nesta segunda-feira (21/9). Os resultados estarão disponíveis no site do Correio.

A coleta das entrevistas começou na terça-feira (15/9) e terminou neste domingo (20/9). Ao todo, foram ouvidos 2 mil eleitores. Com abrangência nacional, o levantamento foi contratado pela Time Brasil Media, com custo de R$ 50 mil. O nível de confiança é de 95% e margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

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O novo levantamento deverá atualizar as intenções de voto para o primeiro turno e as simulações de segundo turno.

Na pesquisa anterior, realizada em parceria com o Times Brasil/CNBC, divulgada em 18 de junho, Lula aparecia com 38% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto Flávio Bolsonaro registrava 30%. Ronaldo Caiado tinha 4%, Renan Santos, 3%, e Romeu Zema e Joaquim Barbosa, 2% cada. Brancos e nulos somavam 8%, enquanto outros 11% dos entrevistados estavam indecisos ou não responderam.

No segundo turno, o levantamento testou o confronto entre Lula e Flávio Bolsonaro. O petista aparecia com 45% das intenções de voto, contra 40% do senador. Brancos e nulos representavam 10%, enquanto 5% não sabiam ou não responderam. Em uma simulação entre Lula e Ronaldo Caiado, o presidente tinha 45%, contra 39% do então governador de Goiás. Nesse cenário, brancos e nulos somavam 11% e os indecisos, 5%.

Além desse levantamento, o instituto também publicou dados focados em eleitorado estaduais específicos em São Paulo e no Amapá.

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