American Analytics divulga nova pesquisa nacional para a Presidência

A American Analytics realizou uma nova pesquisa nacional sobre a disputa pela Presidência da República nas eleições de 2026. O levantamento, registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02587/2026, será divulgado nesta segunda-feira (21/9). Os resultados estarão disponíveis no site do Correio.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A coleta das entrevistas começou na terça-feira (15/9) e terminou neste domingo (20/9). Ao todo, foram ouvidos 2 mil eleitores. Com abrangência nacional, o levantamento foi contratado pela Time Brasil Media, com custo de R$ 50 mil. O nível de confiança é de 95% e margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Leia mais
-
Atlas/Bloomberg: Lula tem 48,8% no 2º turno contra Flávio 42,3%
-
Pesquisa Nexus/BTG aponta empate técnico entre Lula e Flávio
-
American Analytics divulga hoje pesquisa sobre eleição de 2026
O novo levantamento deverá atualizar as intenções de voto para o primeiro turno e as simulações de segundo turno.
Na pesquisa anterior, realizada em parceria com o Times Brasil/CNBC, divulgada em 18 de junho, Lula aparecia com 38% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto Flávio Bolsonaro registrava 30%. Ronaldo Caiado tinha 4%, Renan Santos, 3%, e Romeu Zema e Joaquim Barbosa, 2% cada. Brancos e nulos somavam 8%, enquanto outros 11% dos entrevistados estavam indecisos ou não responderam.
No segundo turno, o levantamento testou o confronto entre Lula e Flávio Bolsonaro. O petista aparecia com 45% das intenções de voto, contra 40% do senador. Brancos e nulos representavam 10%, enquanto 5% não sabiam ou não responderam. Em uma simulação entre Lula e Ronaldo Caiado, o presidente tinha 45%, contra 39% do então governador de Goiás. Nesse cenário, brancos e nulos somavam 11% e os indecisos, 5%.
Além desse levantamento, o instituto também publicou dados focados em eleitorado estaduais específicos em São Paulo e no Amapá.
Cobertura do Correio Braziliense
Acompanhe toda a cobertura das eleições da disputa presidencial e governos estaduais. Siga o Correio no X (@correio), Facebook, Instagram (correio.braziliense) e YouTube para se manter atualizado sobre tudo o que acontece.
Saiba Mais
- Política Ministro da Defesa tem celular clonado por criminosos
- Política Análise: discurso anti-STF pode abrir caminho à autocracia
- Política José Dirceu deixa o Sírio-Libanês para reforçar campanha de Lula e Haddad
- Política Contribuições para campanhas chegam a R$ 423 milhões; saiba quem são os maiores doadores
- Política Lula diz que Bolsonaros têm ligação com milicianos e fala em "limpar a política"
- Política Lula defende novo papel da União na segurança e cita pacto contra crime no Rio
- Política PT eleva pressão sobre Flávio e explora ligação com Vorcaro
- Política Defesa de Vorcaro pede ao STF revogação da prisão preventiva
- Política Lula pede voto em Áurea e critica Aécio: 'Pensei que era meu amigo'
- Política Lula está usando reajuste do Bolsa Família como arma eleitoral?