Douglas Ruas e Eduardo Paes vão ao 2º turno no Rio de Janeiro

Paes (PSD) e Douglas Ruas (PL) vão ao 2º turno no Rio de Janeiro - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A disputa pelo governo do Rio de Janeiro será decidida no segundo turno, em 25 de outubro. Douglas Ruas (PL), presidente da Assembleia Legislativa (Alerj), e Eduardo Paes (PSD), ex-prefeito do Rio, serão os candidatos.

Nenhum dos dois alcançou mais de 50% dos votos válidos, o que obriga a realização de nova votação. Com 100% dos votos apurados, Ruas liderou toda a apuração e fechou com 49,27%. Já Paes, até então o franco favorito, ficou com 42,76%.

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A última sondagem Genial/Quaest, divulgada em 29 de setembro, indicava Paes com 34% das intenções de voto, contra 25% de Ruas, e simulava vitória do ex-prefeito no segundo turno por 43% a 33%. Foram realizadas 1.302 entrevistas entre os dias 25 e 28 de setembro, com margem de erro de 3 pontos percentuais e registro RJ-04419/2026 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Paes foi prefeito da capital entre 2009 e 2016 e voltou ao cargo em 2021, que deixou em 20 de março de 2026 para disputar o governo. Ruas, que preside a Alerj desde abril e foi secretário de Cidades no governo Cláudio Castro, concorre pela primeira vez ao Executivo estadual.

Os dois disputam a sucessão do governador interino Ricardo Couto de Castro, presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), que comanda o estado desde a renúncia de Cláudio Castro (PL), em março. Paes concorre pela coligação Juntos para Mudar, Coragem para Reconstruir, com Jane Reis (MDB) como vice, e Ruas pela coligação Rio Real, com Fernanda Louback (PL) de vice.