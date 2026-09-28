Nexus divulga nova pesquisa presidencial nesta segunda-feira (28/9)

O Instituto Nexus divulga nesta segunda-feira (28/9) uma nova pesquisa de intenção de voto para a Presidência da República nas eleições de 2026. O levantamento apresenta uma atualização do cenário eleitoral após a pesquisa publicada no dia 21 de setembro.

Registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-07557, a pesquisa ouviu 2 mil eleitores de 16 anos ou mais, com título eleitoral, entre os dias 25 e 27 de setembro. As entrevistas foram realizadas por telefone, a partir de seleção aleatória por DDD.

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O levantamento foi contratado pelo BTG Pactual e teve supervisão do estatístico Neale Ahmed El Dash. O custo declarado à Justiça Eleitoral foi de R$ 164.888,89. A margem de erro estimada é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Na pesquisa anterior, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparecia com 40% das intenções de voto no cenário de primeiro turno, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) registrava 36%. Considerada a margem de erro, os dois estavam em situação de empate técnico.

O cenário também incluía Pablo Marçal (PRTB), Augusto Cury (Avante), Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão), Romeu Zema (Novo) e Samara Martins (UP). Wilson Grassi (Democrata), Rui Costa Pimenta (PCO), Clariana Barão (DC), Hertz Dias (PSTU) e Edmilson Costa (PCB) não pontuaram naquele levantamento. Na rodada anterior, 3% dos entrevistados declararam voto em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos. Outros 2% disseram não saber ou não responderam.