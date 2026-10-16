CNT divulga pesquisa sobre eleição presidencial nesta sexta-feira (16/10)

A Confederação Nacional do Transporte (CNT), em parceria com o Instituto MDA Pesquisa, divulga nesta sexta-feira (16/10) uma nova pesquisa de intenção de voto para a Presidência da República. A 172ª rodada da Pesquisa CNT de Opinião foi realizada às vésperas do segundo turno das eleições de 2026.
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O levantamento investiga a intenção de voto espontânea e estimulada para a Presidência, além do grau de definição da escolha dos eleitores. A pesquisa também avalia a percepção da população sobre o governo federal e o desempenho pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
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As entrevistas foram realizadas presencialmente entre terça-feira (13/10) e quinta-feira (15/10). Ao todo, foram ouvidos 2.002 eleitores com 16 anos ou mais, nas 27 unidades da Federação, em aproximadamente 140 municípios.
Segundo o registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a pesquisa tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela CNT, custou R$ 222.453 e está registrado sob o número BR-00652/2026.