Atlas/Bloomberg: Flávio tem 51,1% de votos válidos e Lula 48,9% a 6 dias da eleição

AtlasIntel/Bloomberg: Flávio tem 51,1% de votos válidos e Lula 48,9% - (crédito: Charles Vieira e Ricardo Stuckert)

A pesquisa AtlasIntel, divulgada em parceria com a Bloomberg, nesta segunda-feira (19/10), mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) numericamente à frente na disputa pelo Palácio do Planalto , com 51,1% dos votos válidos, contra 48,9% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Como o levantamento tem margem de erro de um ponto percentual para mais ou para menos, a simulação de votos válidos aponta para a vantagem do candidato do PL fora da margem de tolerância estatística.

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A pesquisa também mediu a percepção dos entrevistados sobre o desempenho do presidente e a administração federal. Dentre os eleitores entrevistados, 52,3% desaprovam o governo Lula, e 46,2% desses aprovam; 1,5% não souberam responder. Um total de 50,6% avaliam o atual regime como ruim ou péssimo, contra 40,7% que dizem ser bom ou ótimo, e 8,6% que avaliam como regular.

O levantamento também avaliou cinco propostas anunciadas recentemente pelo governo federal. A proposta de zerar impostos federais sobre combustíveis têm o saldo mais favorável, com 60% dos eleitores que avaliam a medida como ótima ou boa, contra 31% que a consideram ruim ou péssima; 9% desses avaliam como regular.

O fim da escala 6x1 também tem avaliação positiva, com 54% de ótimo ou bom, 39% de ruim ou péssimo, e 8% como regular. A proposta do Pix MEI conta com 52% de avaliações entre ótimo e bom, 43% de ruim e péssimo, e 6% de regular.

O perdão e renegociação de dívidas para MEI atingiu um total de 51% de aprovação, entre ótimo e bom, 41% que dizem ser ruim ou péssimo e 8% que avaliam como regular.

Já o Pé-de-Meia Universitário apresenta a menor diferença entre avaliações positivas e negativas: 48% de ótimo ou bom e 46% de ruim ou péssimo, com apenas 7% de regular.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 4.998 eleitores, entre os dias 13 e 18 de outubro, por meio de recrutamento digital. A margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pela Bloomberg está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-02418/2026.