Gerp divulga pesquisa sobre 2º turno presidencial neste sábado (24)

O Instituto Gerp divulga neste sábado (24/10) uma pesquisa de intenção de voto para o segundo turno da eleição presidencial de 2026, disputado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09327/2026. O resultado será divulgado pelo Correio.
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A pesquisa prevê 2,4 mil entrevistas com eleitores de 16 anos ou mais, residentes nas cinco regiões do Brasil. A coleta começou na quarta-feira (21/10) e termina neste sábado (24/10). O nível de confiança informado é de 95,55%, com margem de erro estimada em 2,04 pontos percentuais.
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O levantamento foi contratado e custeado pela própria Gerp Mercadologia Ltda., ao custo declarado de R$ 15 mil.
Intenção de voto e rejeição
O questionário pergunta em quem os entrevistados pretendem votar no segundo turno e se a escolha está definida ou ainda pode mudar. Também investiga em quem os eleitores votaram no primeiro turno e quantas pessoas próximas acreditam que votarão em cada candidato.
A pesquisa mede ainda a aprovação do trabalho da Presidência da República e a rejeição aos candidatos, perguntando em quem os entrevistados não votariam de jeito nenhum. O formulário também questiona quem os eleitores acreditam que vencerá a disputa e qual dos dois consideram mais preparado para governar o país.
Campanha eleitoral
O levantamento aborda a exposição dos candidatos durante a campanha e pergunta qual deles tem chamado mais a atenção dos eleitores de forma positiva. O questionário também investiga se os entrevistados acompanham a propaganda eleitoral gratuita na televisão e qual candidato, na avaliação deles, apresenta a melhor propaganda.
Outro tema são os principais problemas do Brasil que podem influenciar o voto. Entre as opções estão corrupção, custo de vida, desemprego, impostos, saúde, educação e violência.