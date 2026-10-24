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Lula desafia Flávio a abrir contas bancárias neste sábado (24/10)

Presidente propôs que os dois apresentem os dados à Justiça após troca de acusações sobre patrimônio e compra de imóveis

O presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva, no debate da Globo. - (crédito: Reprodução/TV Globo)
O presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva, no debate da Globo. - (crédito: Reprodução/TV Globo)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desafiou Flávio Bolsonaro (PL) a abrir as contas bancárias à Justiça neste sábado (24/10), durante o 4° e último bloco do debate da TV Globo, nesta sexta-feira (23/10). A proposta veio após o senador acusar o presidente de esconder patrimônio e questionar a propriedade de um imóvel ligado ao filho de Lula.

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“Eu faço outro desafio agora. Eu e você amanhã ir na Justiça abrir a sua conta e a minha”, afirmou Lula. O presidente disse que seus documentos, incluindo os de familiares, já haviam sido entregues à Justiça Eleitoral e cobrou que Flávio apresentasse também os dados dele, de sócios e de pessoas próximas.

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O confronto retomou uma disputa iniciada no debate anterior, em 18 de outubro, na Band, quando Lula já havia desafiado o senador a apresentar documentos sobre seu patrimônio. Na Globo, o presidente voltou a cobrar a abertura das informações e ainda perguntou como Flávio conseguiu comprar uma mansão avaliada por ele em R$ 6 milhões, apesar de ambos receberem, segundo Lula, cerca de R$ 46 mil por mês.

Flávio respondeu que construiu seu patrimônio com o trabalho como advogado, empresário e parlamentar. “Venho do trabalho porque eu sou advogado, eu sou empresário. Há 24 anos eu sou deputado e senador”, afirmou. O senador também acusou Lula de ocultar bens e questionou o uso do cartão corporativo pelo governo federal.

Ao responder sobre esse assunto nas considerações finais, Lula pediu que os eleitores pesquisassem quem gasta mais com cartões corporativos, se é sua gestão ou a do ex-presidente Jair Bolsonaro. As acusações sobre patrimônio e as cobranças por transparência marcaram o embate entre os candidatos no encerramento do debate.

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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 24/10/2026 00:01 / atualizado em 24/10/2026 00:08
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