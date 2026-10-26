"Protagonismo foi inteiramente do eleitor", diz Gilmar sobre 2º turno

O ministro também pediu "união, responsabilidade e compromisso institucional" após o "ápice das disputas político-eleitorais" - (crédito: Rosinei Coutinho/STF)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes afirmou que o grande protagonista do segundo turno das eleições deste ano foi o eleitor. “O protagonismo foi inteiramente do eleitor. Tivemos o menor percentual de abstenções e de votos brancos ou nulos dos últimos anos. A vitalidade, a força e a maturidade da democracia brasileira mais uma vez ficaram evidentes”, pontuou em uma rede social.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a queda na abstenção entre o primeiro e o segundo turno foi a maior desde a redemocratização: 1,87 ponto percentual, de 21,08% para 19,22%.

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Ao todo, mais de 30 milhões de eleitores não compareceram às urnas neste domingo (25/10), enquanto cerca de 33 milhões deixaram de votar no primeiro turno.

Rapidez na apuração

Na mesma postagem, Gilmar também elogiou a rapidez na apuração dos votos. “Exemplo para o mundo todo, a Justiça Eleitoral, encerrada a votação, já divulgava em tempo real a contabilização dos votos. Nos cinco estados e no Distrito Federal onde houve segundo turno para governador, pouco depois das 20h já tínhamos vários resultados confirmados”, disse.

O ministro também pediu “união, responsabilidade e compromisso institucional” após o “ápice das disputas político-eleitorais”.

“O pleno desenvolvimento do país demanda o fortalecimento das instituições, a independência e a harmonia entre os Poderes e o verdadeiro e respeitoso diálogo entre as forças contrapostas, em prol de um Brasil mais justo e solidário”, afirmou.

Mendes agradeceu a todos os servidores da Justiça Eleitoral, aos mesários voluntários e a todos aqueles que contribuíram para a realização do pleito.

“Manifesto, ainda, o meu reconhecimento a todos os eleitos e o meu respeito a todos aqueles que disputaram as eleições dentro das regras do jogo democrático”, concluiu.