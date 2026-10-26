CEO da AtlasIntel diz que pesquisas superestimaram Flávio por medo de CPI

Medo de subestimar Flávio Bolsonaro, diante do que classificou como "perseguição judicial constante do TSE - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O CEO da AtlasIntel, Andrei Roman, afirmou que o receio de pressões políticas e judiciais levou grandes institutos de pesquisa a superestimar o desempenho eleitoral de Flávio Bolsonaro. Em publicações feitas no X no domingo (25/10), Roman criticou os métodos utilizados pela Quaest e pelo Datafolha e apontou problemas também em uma das decisões adotadas pela própria empresa na coleta de dados.

“Parabéns à Futura, que teve mais coragem que a AtlasIntel, Quaest e DataFolha juntas”, escreveu Roman em uma das publicações. Na sequência, ele apresentou críticas aos levantamentos eleitorais e à forma como os institutos avaliaram o comportamento dos eleitores.

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Segundo ele, o medo de subestimar Flávio Bolsonaro, diante do que classificou como “perseguição judicial constante do TSE” e da promessa de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das pesquisas, fez com que os institutos superestimaram o desempenho de Flávio.

Roman também criticou os modelos de eleitor provável utilizados pela Quaest e pelo Datafolha, que, de acordo com ele, não teriam considerado adequadamente o aumento da mobilização de eleitores lulistas, o que, em sua avaliação, deveria ter elevado a estimativa de comparecimento desse grupo às urnas.

O modelo de eleitor provável é um método estatístico usado para estimar quais entrevistados têm maior chance de comparecer às urnas. A depender dos critérios adotados, o modelo pode alterar o peso das intenções de voto de diferentes grupos e, consequentemente, a projeção do resultado eleitoral.

Apesar das críticas aos outros institutos, Roman também reconheceu uma falha na estratégia adotada pela AtlasIntel. Segundo ele, a escolha de um período de cinco dias para a coleta de dados de uma pesquisa divulgada na véspera da votação teria atenuado a tendência de redução da diferença entre os candidatos. “A última atualização do nosso tracking mostrava diferença de 0,6pp, não 1,6”, escreveu ele.

Em outra publicação, Roman ressaltou que não considera o modelo de eleitor provável um problema em si, mas criticou a forma como teria sido aplicado por outros institutos durante a eleição. Segundo ele, o erro estaria em aumentar a probabilidade de comparecimento de eleitores que perderam engajamento ao longo da campanha, em vez de considerar a redução de sua disposição para votar.

O executivo afirmou ainda que todas as aplicações desse modelo durante a disputa eleitoral falharam. Segundo Roman, a AtlasIntel, incorporando a estimativa de eleitor provável, identificou corretamente a direção da mobilização nos dois turnos, mas foi surpreendida pela intensidade do movimento.

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Na publicação, o CEO também defendeu a possibilidade de mudanças no sistema de Justiça brasiliero e ressaltou que a pressão política sobre os institutos de pesquisa não deveria ocorrer. “Que isso fique de lição para todos nós. A justiça brasileira precisa, além do impeachment de vários ministros, de uma reforma e despolitização profunda. E a paixão política nunca deve se manifestar em pressões indevidas sobre os institutos de pesquisa”, disse.

Em um outro post, o CEO atribuiu à pressão judicial sobre os institutos de pesquisa os erros na identificação do vencedor do segundo turno presidencial. Ele anunciou que a empresa pretende apresentar pedidos ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) contra juízes que, segundo ele, teriam “atropelado” a lei, começando por casos no Rio Grande do Norte.

Parabéns á Futura, que teve mais coragem que a AtlasIntel, Quaest e DataFolha juntas. — Andrei Roman (@andrei__roman) October 25, 2026

A perseguição judicial dos institutos de pesquisa é a principal razão pela qual todos os grandes institutos erraram o vencedor do 2º turno da eleição presidencial pela 1ª vez na história. A AtlasIntel apresentará ao CNJ pedidos específicos sobre juízes que atropelaram a lei, começando pelo Rio Grande do Norte. October 26, 2026