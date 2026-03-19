Globo de Ouro faz estreia histórica no Rio e celebra talentos brasileiros

O Globo de Ouro ganhou sotaque brasileiro na noite da quarta-feira (18/3), ao realizar, pela primeira vez em mais de oito décadas, uma edição internacional fora dos Estados Unidos. O cenário escolhido foi o tradicional Copacabana Palace, que recebeu o Golden Globes Tribute Gala em uma celebração dedicada ao audiovisual nacional. A iniciativa marca um novo momento da premiação, que busca expandir sua presença global e reconhecer talentos de diferentes mercados.

A cerimônia homenageou quatro nomes brasileiros, Fernanda Montenegro, Antônio Pitanga, Valentina Herszage e Adolpho Veloso. Apresentado por Lázaro Ramos e Bruna Marquezine, o evento reuniu cerca de 350 convidados, entre artistas, executivos da indústria e votantes da premiação, consolidando uma noite de prestígio e visibilidade para o Brasil.

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Lázaro Ramos apresentou a cerimônia com Bruna Marquezine (foto: AFP)

As homenagens foram divididas em duas categorias. Fernanda Montenegro e Antônio Pitanga receberam o Apogeu Award, principal honraria da noite, destinada a trajetórias que deixaram marcas duradouras no cinema e na televisão. Aos 96 anos, Fernanda não pôde comparecer, mas enviou uma mensagem de agradecimento, relembrando uma carreira histórica que inclui a consagração de "Central do Brasil" e recentes reconhecimentos ligados a "Ainda Estou Aqui". Já Pitanga, um dos pilares do Cinema Novo, emocionou o público ao celebrar sua trajetória e o papel do cinema brasileiro em sua vida, após receber o prêmio das mãos da filha, Camila Pitanga.

Na categoria Ascension Award, voltada a talentos em ascensão, foram reconhecidos Valentina Herszage e Adolpho Veloso. A atriz vem consolidando seu espaço desde "Mate-me, por favor", enquanto Veloso alcançou projeção internacional ao se tornar o primeiro brasileiro indicado ao Oscar de Melhor Fotografia, pelo trabalho em "Sonhos de trem".

Valentina Herszage recebeu o Golden Globes Ascensão Award (foto: AFP)

A escolha do Brasil para sediar a primeira edição internacional não foi por acaso. O país vive um momento de destaque no cenário global, impulsionado por conquistas recentes como o Oscar de Melhor Filme Internacional para "Ainda estou aqui" e a vitória de Wagner Moura no Globo de Ouro de 2026, por "O agente secreto", que também recebeu o prêmio de Melhor Filme Internacional na ocasião. O desempenho reforça a relevância do mercado audiovisual brasileiro, que, segundo o produtor Uri Singer, já reúne milhões de espectadores da premiação no país.

O evento também foi marcado por um tapete vermelho movimentado, com a presença de nomes como Cauã Reymond, Camila Queiroz, André Lamoglia e Juliana Paes, além de influenciadores e personalidades da moda. A atmosfera era de celebração, contrastando com a ausência de vitórias brasileiras no Oscar recente, e reafirmando o reconhecimento internacional crescente do país.

















Fruto de uma parceria entre o Globo de Ouro, a Urland Ventures e a prefeitura do Rio de Janeiro, o Tribute Gala nasce com a proposta de se tornar anual. A expectativa é que novas edições já estejam garantidas para os próximos anos, consolidando a cidade como um polo estratégico no circuito global de eventos do entretenimento.