NYC Hotel Week 2025: hotéis em Nova York com 25% de desconto (O Lotte New York Palace, na luxuosa Madison Avenue, é um dos empreendimentos participantes da NYC Hotel Week 2025 (Foto: Bruce Buck/Divulgação))

Numa iniciativa da New York City Tourism + Conventions, organização que promove o turismo na cidade de Nova York, já estão abertas as reservas para a NYC Hotel Week. O programa, válido para hospedagens de 02 de janeiro a 09 de fevereiro de 2025, oferece 25% de desconto na tarifa de quartos na categoria standard em hotéis selecionados.

Com a participação de mais de 120 empreendimentos – incluindo Arlo Williamsburg, The Fifth Avenue Hotel, Lotte New York Palace, Nova York Marriott Marquis, Nova York Hilton, PUBLIC Hotel, Radio Hotel, Renaissance New York Flushing at Tangram, The Renwick Hotel, The Rockaway Hotel, Romer Hell’s Kitchen e Wythe Hotel –, a ação oferece algumas das melhores tarifas do ano para os viajantes. Todos os hotéis já podem ser reservados através do site.

“Agora em seu quarto ano, nosso programa NYC Hotel Week disponibiliza algumas das diárias mais vantajosas do ano para viajantes e moradores”, disse a diretora executiva de Marketing e CEO interina da New York City Tourism + Conventions, Nancy Mammana. “Como os níveis de ocupação continuam a subir, o setor hoteleiro nova-iorquino está mais vibrante do que nunca, e a NYC Hotel Week oferece aos visitantes várias maneiras de vivenciá-lo, de hotéis-butique a estadias de luxo, por um valor incrível neste inverno (do Hemisfério Norte)”.

Para conhecer os participantes da NYC Hotel Week, acesse o site e pesquise por filtros, incluindo localização por distrito e bairro, com ofertas disponíveis em mais de 30 áreas da cidade.

O Crysler Building visto de uma das acomodações do Millenium Hilton Manhattan (Foto: Divulgação)

A NYC Hotel Week faz parte do NYC Winter Outing, o programa de promoções em diferentes segmentos que a NYC Tourism realiza no inverno (do Hemisfério Norte), o qual também inclui:

NYC Restaurant Week: menus com preço fixo nos restaurantes participantes

menus com preço fixo nos restaurantes participantes NYC Broadway Week: compra de dois ingressos pelo preço de um para os espetáculos da Broadway participantes

compra de dois ingressos pelo preço de um para os espetáculos da Broadway participantes NYC Must-See Week: ingressos 2 por 1 para museus, atrações, apresentações e passeios que participam da promoção

As reservas para essas três inciativas serão abertas em 07 de janeiro de 2025, e os programas ocorrerão entre 21 de janeiro e 09 de fevereiro.

Com a aproximação da temporada de férias, a NYC Tourism incentiva os visitantes e os nova-iorquinos a reservarem acomodações na NYC Hotel Week em janeiro e fevereiro. Mais informações sobre os eventos do período realizados na Big Apple estão disponíveis aqui.

Nova York continua a ser um dos principais destinos de viagem do mundo, ressaltando o papel do setor de turismo como um impulsionador econômico local. Em 2023, a metrópole recebeu mais de 62 milhões de viajantes, e o turismo gerou mais de US$ 74 bilhões em impacto econômico e apoiou mais de 380 mil empregos nos segmentos de lazer e hospitalidade.

Em 2024, a Big Apple está a caminho de atrair quase 65 milhões de visitantes e, em 2025, espera mais de 68 milhões de viajantes, superando os níveis de visitação pré-pandemia e abrindo caminho para o crescimento contínuo à medida em que se prepara para uma série de grandes eventos, incluindo o 250º aniversário de independência dos Estados Unidos e a Copa do Mundo de Futebol, em 2026.

Para saber tudo o que há para ver e fazer em Nova York, visite o site e siga @nyctourism nas redes sociais.

