Filho de desembargador e advogado são presos em ação contra venda de sentenças

O advogado Thiago Sulino de Castro, e Thales André Pereira Maia, filho do desembargador Helvécio de Brito Maia, foram presos nesta sexta-feira (23/8), no âmbito da Operação Maximus, da Polícia Federal, que investiga a venda de sentenças no Tocantins. A ação foi deflagrada para apurar crimes de corrupção ativa, exploração de prestígio, lavagem de dinheiro e organização criminosa no Judiciário do Estado do Tocantins.

Além das prisões preventivas, estão sendo cumpridas 60 ordens de busca e apreensão. Entre os endereços visitados pelas equipes policiais estão gabinetes de juízes no Fórum de Palmas e salas de desembargadores do Tribunal de Justiça do Tocantins. Também estão sendo cumpridos mandados em escritórios de advocacia, e em endereços em Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Distrito Federal.

Na casa do desembargador João Rigo, atual presidente do Tribunal Regional Eleitoral do estado, foram apreendidas armas longas. O TRE-TO informou que não é alvo da operação policial. O Tribunal de Justiça de Tocantins informou que está colaborando com o trabalho das autoridades e que repassou as informações solicitadas pelos investigadores.

As defesas de Thiago Sulino e Thales Pereira informaram que só vão se manifestar quando tiverem acesso aos autos. O espaço segue aberto para futuras manifestações.