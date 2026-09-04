Chico Pinheiro faz 11° sessão de quimio e brinca que vai "farmar aura"

Chico Pinheiro diz que logo mais estará pronto para sair do hospital e "farmar aura" - (crédito: Reprodução/Instagram)

O jornalista Chico Pinheiro publicou um vídeo no Hospital do Coração (HCor), no Paraíso, em São Paulo, contando que está fazendo a 11° semana de quimioterapia para tratamento de um câncer. “Duas cirurgias depois, mais 12 semanas de quimio, essa é a 11°, para eu me livrar do câncer. Está indo, está indo”, afirmou o ex-âncora do Bom dia Brasil.

No vídeo, Chico também brinca dizendo que quando sair do hospital, estará pronto para farmar aura, fazendo a dancinha “6-7” (six-seven), que viralizou nas redes sociais entre os jovens. “Só mais um pouquinho e estarei pronto e garanto para vocês que vou sair daqui capaz de farmar aura”, disse.

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Ao falar do tratamento, o jornalista também defendeu que a qualidade do atendimento médico deve estar disponível para todos por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). "É assim que a gente sai e vamos sair melhor ainda depois da eleição, porque a qualidade do tratamento aqui tem que ser assim para todo mundo, graças ao Sistema Único de Saúde", afirmou.

Em maio deste ano, Chico Pinheiro revelou que foi diagnosticado com câncer no intestino. A informação foi compartilhada durante uma entrevista com o cantor Zeca Baleiro, no programa “Chico Pinheiro Entrevista”.

Segundo o jornalista, o tumor foi descoberto ainda nos estágios iniciais, e a previsão era de uma cirurgia robótica considerada simples, com alta poucos dias depois. Mas infelizmente, Chico sofreu complicações no pós-operatório e precisou passar pela UTI.

Chico explicou que sofreu uma aderência intestinal após o procedimento e precisou ser operado novamente. “Teve uma complicação posterior. Que eu saiba, não é culpa de nenhum médico. Realmente houve uma aderência intestinal, e tiveram que abrir e operar. Passei uns belos dias na UTI”, relatou na entrevista.