Chico Pinheiro faz 11° sessão de quimio e brinca que vai "farmar aura"

O jornalista Chico Pinheiro publicou um vídeo no Hospital do Coração (HCor), no Paraíso, em São Paulo, contando que está fazendo a 11° semana de quimioterapia para tratamento de um câncer. “Duas cirurgias depois, mais 12 semanas de quimio, essa é a 11°, para eu me livrar do câncer. Está indo, está indo”, afirmou o ex-âncora do Bom dia Brasil.
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No vídeo, Chico também brinca dizendo que quando sair do hospital, estará pronto para farmar aura, fazendo a dancinha “6-7” (six-seven), que viralizou nas redes sociais entre os jovens. “Só mais um pouquinho e estarei pronto e garanto para vocês que vou sair daqui capaz de farmar aura”, disse.
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Ao falar do tratamento, o jornalista também defendeu que a qualidade do atendimento médico deve estar disponível para todos por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). "É assim que a gente sai e vamos sair melhor ainda depois da eleição, porque a qualidade do tratamento aqui tem que ser assim para todo mundo, graças ao Sistema Único de Saúde", afirmou.
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Em maio deste ano, Chico Pinheiro revelou que foi diagnosticado com câncer no intestino. A informação foi compartilhada durante uma entrevista com o cantor Zeca Baleiro, no programa “Chico Pinheiro Entrevista”.
Segundo o jornalista, o tumor foi descoberto ainda nos estágios iniciais, e a previsão era de uma cirurgia robótica considerada simples, com alta poucos dias depois. Mas infelizmente, Chico sofreu complicações no pós-operatório e precisou passar pela UTI.
Chico explicou que sofreu uma aderência intestinal após o procedimento e precisou ser operado novamente. “Teve uma complicação posterior. Que eu saiba, não é culpa de nenhum médico. Realmente houve uma aderência intestinal, e tiveram que abrir e operar. Passei uns belos dias na UTI”, relatou na entrevista.
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