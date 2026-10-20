Polícia Federal intercepta carro e apreende R$ 600 mil em espécie

Policiais federais apreenderam R$ 600 mil em espécie durante abordagem a dois suspeitos em Itapipoca, no Ceará - (crédito: Divulgação/PF)

A Polícia Federal prendeu duas pessoas em flagrante durante uma abordagem realizada no município de Itapipoca, no Ceará. A ação ocorreu na segunda-feira (19/10) e culminou na apreensão de R$ 600 mil em espécie que estavam com os suspeitos detidos. Os trabalhos contaram com o apoio direto da Controladoria-Geral da União (CGU).

Transporte em veículo para evitar rastreamento

A equipe policial agiu a partir de informações prévias sobre o deslocamento dos investigados. Os dados apontavam que a dupla faria o transporte do valor em um veículo. A escolha desse tipo de condução tinha como objetivo dificultar o rastreamento do destino final dos recursos.

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Durante a abordagem, os policiais federais localizaram todo o montante com os suspeitos. Ao serem questionados, os investigados não apresentaram justificativa plausível para o transporte da quantia em espécie. Eles também não apresentaram motivos para a ausência de utilização do sistema bancário regular.

Incompatibilidade de renda e apuração de crimes

Diligências efetuadas no mesmo dia da abordagem apontaram, em tese, para uma possível incompatibilidade entre a situação financeira formal dos investigados e a movimentação reiterada de valores em espécie. Os agentes também identificaram a aquisição de veículos pelos envolvidos.

Diante das constatações registradas durante as verificações iniciais, a Polícia Federal abriu frentes para apurar:

possíveis práticas de associação criminosa;

crimes contra a Administração Pública;

outras infrações penais relacionadas às condutas apuradas.

Repressão contínua à lavagem de dinheiro no Ceará

O flagrante está inserido no contexto de repressão contínua à lavagem de dinheiro desenvolvido pelas autoridades no Ceará. Conforme a corporação, todo o material apreendido durante a operação em Itapipoca será analisado pelos investigadores.

A origem e o destino dos valores seguem sob investigação da Polícia Federal. As equipes mantêm os procedimentos em andamento para identificar o fluxo do montante e esclarecer as infrações penais associadas aos investigados.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.