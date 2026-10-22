Mega-Sena acumula novamente após sorteio desta quinta (22/10)

Sorteio da Mega-Sena 3073 mostra os números sorteados que levaram ao acúmulo do prêmio de R$ 206,4 milhões - (crédito: Reprodução/YouTube Caixa)

A Mega-Sena acumulou mais uma vez na noite desta quinta-feira (22/10). Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3073, que tinha prêmio de R$ 206,4 milhões.

Os números sorteados foram 23, 13, 41, 28, 58 e 04.

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A loteria chegou ao sorteio desta quinta após 13 concursos seguidos sem vencedores na faixa principal. Na terça-feira (20/10), ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3072, que tinha estimativa de prêmio de R$ 200 milhões.

Com o novo acúmulo, o prêmio será disputado novamente neste sábado (24/10), no concurso 3074. A Caixa ainda não divulgou a estimativa oficial para o próximo sorteio.

Apesar de não haver ganhadores do prêmio principal, a Mega-Sena também premia apostas que acertam quatro ou cinco dezenas. A aposta simples custa R$ 6 e permite escolher seis números entre os 60 disponíveis.