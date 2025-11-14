Escritor Erivelto Carvalho lança livro 'Às margens do tempo' no Beirute

No próximo dia 16 de dezembro, o Beirute da Asa Sul recebe o lançamento do livro Às Margens do Tempo. Escrito por Erivelto Carvalho, o livro busca situar a produção poética da Geração Mimeógrafo na geração atual. O evento é de graça e começa às 19h. Ao Correio Erivelto falou sobre a obra e o lançamento.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O livro é uma leitura em perspectiva das obras de quatro autores da chamada geração mimeógrafo da poesia marginal brasiliense, Nicolas Behr, José Sóter, Noelia Ribeiro e Paulo Tovar. O poeta busca tirar um pouco a literatura brasiliense do local: "Tirar daqui e pensar a relação da poesia de Brasília tanto com a cidade quanto com questões mais amplas, que dizem respeito à lírica moderna e a questões de urbanismo e arquitetura latino-americana".

Leia também: Como Ana Maria Braga conseguiu reduzir conta de luz e economizar

Por trás do livro, o autor também abre uma discussão sobre o lugar de Brasília, do ponto de vista cultural da poesia em geral, mas da poesia feita na capital: "Então, no livro, a gente tira Brasília de um lugar do provinciano e tenta conectá-la com outras correntes de pensamento e outras correntes culturais que não dizem respeito apenas ao local. É nesse sentido que o livro constrói uma viagem que leva Brasília a um espaço que está em construção ainda".

Leia também: Pocah abre o jogo pela primeira vez sobre fim do noivado com Ronan Souza

"A obra traz uma seleção de textos de cada um dos quatro autores brasilienses que estão em foco. No caso do Nicolas Behr, eu escolho apenas um livro que é as Superquadras visíveis, que, na verdade, é um texto em prosa, mas é uma prosa ficcional que serve de entrada para esse tema da cidade da poesia, vamos dizer assim", diz Erivelto, ao falar sobre a as referencias utilizadas no livro. Além de Nicolas, Adrian Gorelick e o professor Claudio Queiroz também são referências utilizadas no livro.

Leia também: Lady Gaga revela planos de maternidade

O autor promete que o lançamento será uma grande celebração da poesia, da cidade e das ideias. Com a presença de Nicolas Behr, José Soter e Noélia Ribeiro, o evento vai ser uma festa da cidade como lugar de produção de diferença e de resistência.

Serviço

Lançamento de Às Margens do Tempo

Dia de 16 de dezembro, a partir das 19h no Beirute da Asa Sul. Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel