Maratona Brasília: corredores celebram esporte e qualidade de vida

As amigas Márcia dos Anjos e Leila Ribeiro: qualidade de vida com o esporte - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A. Press)

No aniversário de Brasília, comemorado nesta terça-feira (21/4), corredores se reuniram para o último dia da Maratona Brasília e celebraram o esporte e qualidade de vida. Entre os participantes estavam as enfermeiras Márcia dos Anjos, 38 anos, moradora de Águas Claras, e Leila Ribeiro, 51, da Asa Sul. Amigas e parceiras de corrida, elas aguardam para encarar juntas o percurso de 10km e mostrar o resultado de uma rotina que começou há três anos como hábito.

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Márcia conta que foi incentivada por Leila a entrar no mundo da corrida e destaca o privilégio de correr na cidade como um dos principais motivadores.

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“Além de Brasília ser convidativa demais para correr na rua, porque são cenários esplêndidos, temos o privilégio de morar numa capital onde correr em cada canto gera uma emoção diferente. Correr aqui na Esplanada é sempre diferente, considerando ainda mais que hoje é o aniversário da cidade. Parece que tem um significado muito mais importante para a gente que mora aqui, por admirarmos tanto essa cidade”, disse.

“Correr sempre é um motivo importante para sair de casa. Minha amiga me trouxe para essa vida e já estamos no terceiro ano aqui juntas”, completou Márcia.

Leila relembra que começou a correr recentemente, após o período da pandemia, e encontrou na atividade uma nova motivação. “Comecei a correr do nada no pós pandemia. Gostei muito. Brasília é muito linda. Esse cenário aqui ainda é mais convidativo. Incentivei vários amigos. É pela qualidade de vida”.

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Com o slogan "Corra, brasiliense, corra!”, a Maratona de Brasília, promovida pelo Correio Braziliense, se encerra nesta terça-feira (21/04) com as provas de 3km, 5km, 10km, 21km e 42km. Aulas de dança e shows também fazem parte da celebração do aniversário de 66 anos da capital e do jornal, inaugurados no mesmo dia.











































