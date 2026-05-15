Planaltina recebe 1ª edição do Sarau Motriz neste sábado (16/5)

Planaltina sedia, neste sábado (16/5), a primeira edição do Sarau Motriz, evento gratuito que conecta a tradição cultural da cidade à potência das periferias do DF. - (crédito: Divulgação )

Neste sábado (16/5), Planaltina recebe a primeira edição do evento Sarau Motriz. A programação gratuita começa às 9h30 e reúne artistas, coletivos culturais e moradores da região em um encontro que conecta a produção periférica e as tradições culturais do Distrito Federal.

Promovido pelo Coletivo Motriz, em parceria com o Instituto Favela Gastronômica e o Sarau-Vá, o evento busca aproximar diferentes gerações de artistas, poetas e agentes culturais, fortalecendo os circuitos culturais das periferias por meio da troca de experiências e da ocupação artística dos espaços comunitários.

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Ao longo do dia, o público poderá participar de oficinas, apresentações e atividades culturais diversas, como teatro brincante, oficina de escrita criativa, roda de conversa, intervenções poéticas, apresentações musicais, microfone aberto, grafite e feira literária com troca, doação e venda de livros. Também haverá impressão de cartazes poéticos durante o evento.

A mestre de cerimônia Maria Clara Xavier conduz a programação, que terá como um dos principais destaques a roda de conversa “O Corre da Palavra: Vozes periféricas dando a letra!”. O debate contará com a participação de Tatiana Nascimento, Markão Aborígene e Jéssica Caitano.

O evento também contará com intervenções poéticas do Sarau-Vá, de Prethais, Raquel Ely, Jéssica Caitano e Tatiana Nascimento. Na programação musical, estão confirmados shows de Markão Aborígene, Lampião Elétrico e Negra Eve + Experimental Dub.

Confira a programação completa:

09h30: Abertura da Programação Infantil + Graffite com Iasmim Kali e Runa Street

Abertura da Programação Infantil + Graffite com Iasmim Kali e Runa Street 10h00: Contação de Histórias com Luciana Meireles Maria das Alembranças

Contação de Histórias com Luciana Meireles Maria das Alembranças 14h30: Abertura Oficial do Sarau (Curadoria, Coletivo Motriz, Favela Gastronômica)

Abertura Oficial do Sarau (Curadoria, Coletivo Motriz, Favela Gastronômica) 15h00: Oficina de Escrita Criativa com N Jow (Planaltina)

Oficina de Escrita Criativa com N Jow (Planaltina) 17h00: Roda de Conversa: “O Corre da Palavra: Vozes periféricas dando a letra!” com Tatiana Nascimento (DF/SP), Jéssica Caitano (PE), Markão Aborígine (Riacho Fundo II/DF), Autores Presentes (DF) e Público em Geral;

Roda de Conversa: “O Corre da Palavra: Vozes periféricas dando a letra!” com Tatiana Nascimento (DF/SP), Jéssica Caitano (PE), Markão Aborígine (Riacho Fundo II/DF), Autores Presentes (DF) e Público em Geral; 19h00: Markão Aborígine (Riacho Fundo II)

Markão Aborígine (Riacho Fundo II) 19h30: Intervenções Poéticas com Raquel Ely (Planaltina) + Prethais (Ceilândia) + Microfone Aberto

Intervenções Poéticas com Raquel Ely (Planaltina) + Prethais (Ceilândia) + Microfone Aberto 20h00: Lampião Elétrico (Planaltina/GO)

Lampião Elétrico (Planaltina/GO) 20h40: Sarau-Vá (Cei) + Microfone Aberto

Sarau-Vá (Cei) + Microfone Aberto 21h00: Jéssica Caitano (PE)

Jéssica Caitano (PE) 21h30: Tatiana Nascimento (DF/SP)

Tatiana Nascimento (DF/SP) 21h45: Negra Eve + Experimental Dub (DF)

Negra Eve + Experimental Dub (DF) 22h45: Encerramento das Atividades

Segundo Gui Azevedo, curador do Sarau Motriz, produtor cultural e coordenador do Sarau-Vá, a proposta da curadoria foi unir diferentes territórios e linguagens artísticas periféricas. “Nosso foco na curadoria foi promover o encontro: trazer artistas que movimentam a cena de Planaltina para trocar com artistas de outras quebradas. Para coroar esse movimento, trouxemos, do Sertão do Pajeú, em Pernambuco, Jéssica Caitano, que mistura rap e embolada e exalta a poesia em sua forma mais pura”, afirma.

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O Coletivo Motriz atua como uma plataforma cultural voltada para múltiplas linguagens artísticas, como cinema, música, artes visuais e saraus poéticos, com foco na valorização da produção negra, periférica e independente. Já o Instituto Favela Gastronômica desenvolve ações ligadas à gastronomia social, geração de renda e segurança alimentar, promovendo projetos voltados aos saberes periféricos e ancestrais.

Serviço

Serviço Sarau Motriz

1ª edição Data: 16 de maio de 2026

Horário: A partir das 9h30

Local: Instituto Favela Gastronômica - Quadra 22, lote 15, Bairro de Fátima, Planaltina-DF

Entrada gratuita

*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe

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