Serviços no DF crescem 10,3% em março e atingem nível recorde

O setor de serviços do Distrito Federal registrou crescimento de 10,3% em março de 2026 na comparação com fevereiro, considerando os dados com ajuste sazonal. O resultado representa o maior nível da série histórica iniciada em janeiro de 2011 e foi o melhor desempenho entre todas as unidades da Federação no período.
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Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (15/5) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS). Enquanto o Distrito Federal avançou, o setor apresentou retração de 1,2% no cenário nacional. Com o resultado de março, o volume de serviços no DF ficou 23,5% acima do nível registrado em fevereiro de 2020, antes da pandemia de covid-19.
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Crescimento se mantém ao longo do ano
Na comparação com março de 2025, sem ajuste sazonal, o volume de serviços no Distrito Federal cresceu 16,2%. Segundo o IBGE, o setor acumula resultados positivos desde agosto do ano passado. O desempenho também aparece nos indicadores acumulados. Nos três primeiros meses de 2026, o avanço foi de 11,2% em relação ao mesmo período de 2025. Já no acumulado dos últimos 12 meses, o crescimento chegou a 8,5%.
Outro dado que reforça a expansão do setor é a receita nominal de serviços, que representa o faturamento das empresas sem descontar a inflação. Em março, a receita avançou 9,6% frente ao mês anterior, na série com ajuste sazonal.
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Na comparação com março do ano passado, a alta da receita nominal foi ainda maior, chegando a 22,2%.
Informação e comunicação puxam resultado
Todos os cinco grupos de atividades pesquisados pelo IBGE apresentaram crescimento no Distrito Federal em março de 2026, na comparação com o mesmo mês do ano anterior.
O maior avanço foi registrado pelos serviços de informação e comunicação, com alta de 31,6%. O segmento mantém trajetória de crescimento desde agosto de 2025.
Também tiveram resultados positivos os chamados “outros serviços”, que cresceram 11% após queda no mês anterior. Os serviços prestados às famílias avançaram 8,3%, enquanto os serviços profissionais, administrativos e complementares tiveram alta de 8,1%.
Já o grupo de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio registrou crescimento de 7,6%, mantendo sequência de alta pelo terceiro mês consecutivo.
Turismo recua no mês, mas mantém alta anual
O levantamento do IBGE também apontou queda nas atividades turísticas do Distrito Federal em março. O volume do setor recuou 6,1% em relação ao mês anterior.
Apesar disso, na comparação com março de 2025, o turismo apresentou crescimento de 1,2%, considerando a série sem ajuste sazonal.
Como funciona a pesquisa do IBGE
A Pesquisa Mensal de Serviços acompanha o desempenho do setor de serviços no país a partir da receita bruta das empresas formalmente constituídas. O levantamento considera empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas cuja principal atividade seja a prestação de serviços não financeiros.
As áreas de saúde e educação não entram no levantamento. A pesquisa reúne dados do Brasil e de todas as unidades da federação.
Segundo o IBGE, os resultados completos podem ser consultados no sistema Sidra. A próxima divulgação da Pesquisa Mensal de Serviços, referente aos dados de abril, está prevista para 11 de junho.
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