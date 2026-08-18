Michelle elogia Arruda no palco, mas nega apoio ao GDF: "Não é meu candidato"

O gesto de cordialidade no comitê de Alberto Fraga marcou a união momentânea do grupo para fortalecer as chapas de deputados e senadores da capital - (crédito: Roberto Rodrigues/Divulgação)

A ex-primeira-dama e candidata ao Senado Federal Michelle Bolsonaro (PL) dividiu, nesta terça-feira (18/8), o palanque com o ex-governador José Roberto Arruda (PSD) durante o lançamento do comitê de campanha do deputado federal Alberto Fraga (PL).

Arruda é o principal concorrente da atual governadora Celina Leão (PP), de quem Michelle é amiga pessoal e aliada política. Apesar de elogiar publicamente a trajetória do candidato do PSD e dizer que é bom ouvir discursos como o dele, a ex-primeira-dama fez questão de enfatizar no palco que Arruda não tem o seu aval eleitoral para o Governo do Distrito Federal (GDF).

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“Tenho um carinho, um respeito pela sua história, Arruda, apesar de você não ser o meu candidato. É bom demais ouvir gente assim, meu Deus, mas Deus sabe o que é melhor para cada um de nós”, afirmou Michelle Bolsonaro ao delimitar sua posição política.

A presença de Michelle e da deputada Bia Kicis (PL) no evento reuniu lideranças do PL em torno de um nome do PSD. Em tom descontraído, Michelle lamentou a saída do postulante ao Buriti de seu partido, chamando-o de "cabra" e afirmando que ele deveria compor a chapa de deputados federais da legenda, ao mesmo tempo em que o pessedista retribuiu os acenos destacando a origem humilde da aliada.

“Você foi uma primeira-dama exemplar, discreta, tranquila. Quem vem de família humilde sabe a dificuldade que é a gente vencer na vida. Mas o que eu mais admiro na Michelle é que ela cresceu, mas ela não perdeu a humildade. Podia ter ficado metida, mas não ficou”, declarou Arruda.

O anfitrião Alberto Fraga justificou o apoio ao ex-governador por lealdade e por considerá-lo um amigo de longa data, destacando sua gestão passada no Palácio do Buriti e reafirmando não se importar com eventuais retaliações da direção do PL por conta do palanque duplo.

No encontro, Arruda apresentou dados críticos à atual gestão para reforçar seu lema de campanha, criticando a privatização da Companhia Energética de Brasília (CEB), apontando queda no ranking da educação do DF e prometendo obras de ampliação do metrô, a ligação entre o Gama e Santa Maria, além da regularização fundiária de Vicente Pires. Ele também confirmou o registro de sua candidatura, afirmou que deseja contar com a ajuda de Michelle e Bia Kicis na Casa Alta e defendeu que, independentemente de divergências partidárias, há uma convergência de forças para o bem da população, assegurando que não teme impugnações.

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Por sua vez, Michelle segue com agenda focada na campanha ao Senado e no fortalecimento de uma frente feminina com Bia Kicis — que ressaltou na ocasião que o ex-governador é amigo de seu pai — e Damares Alves, mantendo o apoio consolidado à reeleição de Celina Leão.