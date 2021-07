Bombou na semana dos famosos: "Cadê as beldades?", flerte e o casal do momento

RN Ronayre Nunes

Aos trancos e barrancos a metade de 2021 passou. E se tem uma coisa que o ano ensinou até agora é que uma boa dose de distração pode ser a chave para esquecer um pouco os problemas. Nesta seara, o Destaque Pop tem a receita perfeita: um bufê de fofoquinhas dos famosos, com gente lançando indiretas para entrada, um casal se formando como prato principal e tattoos caríssimas como sobremesa. Saboreie:



"Cadê as beldades?"

Samantha Schmütz já deixou bem claro que não tem medo de falar o que pensa, e depois do incêndio na cinemateca, a atriz foi ao Twitter e desabafou sobre as "beldades" que foram a Cannes, mas decidiram manter o silêncio sobre a crise cultural do país: "Cadê as beldades que foram pra Cannes desfilar vestidos e jóias? Não vão defender o cinema? Pseudos artistas que usurpam a arte para fazerem coisas periféricas e no fundo não estão nem aí pro cinema nacional! Ao invés de Cannes ano que vem deveriam ir em cana!".

Óbvio que essa humilde coluna não sabe a quem Samantha se refere, mas — a título de informação — deixa pontuado que Marina Ruy Barbosa foi a Cannes na edição deste ano…

E kd as beldades que foram pra Cannes desfilar vestidos e jóias?????? Não vão defender o cinema ????? Pseudos artistas que usurpam a arte para fazerem coisas periféricas e no fundo não estão nem aí pro cinema nacional !!!! Ao invés de Cannes ano que vem deveriam ir em Cana ! — Samantha Schmütz (@samanthaschmutz) July 30, 2021

Apertem os cintos

O The masked singer Brasil está chegando, e nessa semana a Globo apresentou os jurados: a atriz Taís Araujo, os atores Rodrigo Lombardi e Eduardo Sterblitch e a cantora Simone, da dupla com Simaria.

Todo tempo é tempo

As redes sociais shipparam e Ítalo Ferreira entrou na brincadeira. Após Juliette Freire, a campeã do Big Brother Brasil 21, elogiar a beleza dos atletas olímpicos no Twitter, o moço respondeu com um convidativo: "não namoro, não".

Não namoro não …???? — Italo Ferreira (@italoferreira) July 29, 2021

Bem-vinda

Nasceu Bella, a primeira filha do cantor Dilsinho com a esposa Beatriz Ferraz. Nas redes sociais, o músico compartilhou o momento do nascimento da menina, que veio ao mundo nesta quarta-feira (28/7): “Num segundo, o tempo parou e a minha vida mudou pra sempre… minha Bella".

Uma bagatela

Camilly Victória, filha de Carla Perez e Xanddy, surpreendeu os fãs ao revelar o valor das tatuagens que fez no braço. Nos stories do Instagram, a jovem de 19 anos contou que fez uma tattoo de R$ 7,1 mil!

Treta em silêncio



Com relações cortadas com o filho Gabriel Medina, Simone Medina ignorou publicamente a passagem do primogênito nos Jogos Olímpicos de Tóquio, e nem sequer comentou a derrota do surfista na luta pela medalha olímpica na madrugada da última terça-feira (27/08).

Oh loko, bicho

O apresentador Fausto Silva irá estrear na programação da Band em janeiro do ano que vem. Segundo nota da emissora, toda a produção do programa será feita nos estúdios em São Paulo, que serão reformulados e adaptados para receber a nova atração. Animados?

Livre, leve e solta

Durante o show do Harmonia do samba, nos Estados Unidos, Anitta anunciou do palco que está solteira de novo. A funkeira estava namorando o milionário Michael Chetrit desde maio deste ano. Vale lembrar que no começo da semana, a funkeira estava toda prosa com um jogador de vôlei. Lê ai em baixo:

Praieiro e comprometido

Bastou um pequeno comentário em uma lista no Insta dos galãs das Olimpíadas de Tóquio para Anitta lançar luz em mais uma celebridade. Tratar-se do jogador de vôlei de praia Vinícius Freitas. Com 26 anos, o atleta fez tanto sucesso com a carioca que conseguiu até trocar DM com ela. O moço, contudo, é comprometido com um médico. Anitta não desanimou: “adoro dar uma volta no vale”.

Casa nova

O ex-BBB Arthur Picoli pode até não ter ganhado o prêmio principal, mas soube trabalhar o pós-reality a ponto de comprar uma casa nova. A novidade foi compartilhada pelo crossfiteiro pelo Insta.

Perrengue chique

Ser rico deve ser bom demais, né? Simone, da dupla com Simaria, compartilhou nas redes sociais um perrengue chique que passou após comprar um carro de luxo. Nos stories do Insta, a cantora publicou um vídeo do momento cômico em que tenta subir no automóvel, mas não consegue nem com ajuda de outra pessoa — por conta da altura da caminhonete. A solução agora é andar com um banquinho.

O perrengue chique: Simone precisa de banquinho para entrar em carro pois não consegue alcançar pic.twitter.com/PH6YGP8aap — Fofoquei (@fofoqueioficial) July 25, 2021

Real oficial



A atriz Paolla Oliveira e o cantor Diogo Nogueira confirmaram que estão namorando no último fim de semana — após muita especulação. O clima de romance deu o tom durante show dele, no Rio de Janeiro, na sexta-feira (23/7). Paolla subiu no palco em que Diogo se apresentava e deu um rápido beijo no namorado.

Já nesta sexta (30/7), o artista postou uma imagem da mão da cantora em seu peito. Ai ai, Brasil.