Irmão de Marília Mendonça mostra Léo cantando: 'Já já é ele conquistando o mundo''

LM Luísa Mariana Moura*

(crédito: Instagram/Reprodução)

João Gustavo, o irmão de Marília Mendonça, presenteou os fãs da artista com um vídeo fofo do filho da cantora, o pequeno Léo, que está prestes a completar dois anos. Nos stories do Instagram, o cantor surgiu com o sobrinho no colo, que brincava com um microfone e cantava a música infantil 'Borboletinha'. "Já já é ele conquistando o mundo com o dom que Deus deu", escreveu em legenda.

Após a morte da artista em um acidente aéreo, no último dia 5 de novembro, a caminho de um show em Caratinga(MG), a criança terá a guarda compartilhada entre o pai e a avó materna, Ruth Moreira.

Em entrevista dada ao "Fantástico", Ruth diz que o neto continua procurando pela mãe no quarto dela. “Para Leo, a mãe foi trabalhar, como a gente sempre falou para ele: “a mãe está trabalhando”, disse.