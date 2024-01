Depois de alguns fãs de Pokémon causarem polêmica ao apontar semelhança dos monstrinhos presentes em Palworld com os bichinhos do desenho que ganhou o mundo nos anos 2000, nesta quarta-feira (24/1), a Pokémon Company se pronunciou sobre o caso.

No site oficial, a empresa disse que "não concedemos nenhuma permissão para o uso de propriedade intelectual ou modelos de Pokémon" no jogo da Pocket Pair Inc.

A Pokémon Company também afirmou que pretende "investigar e tomar as medidas adequadas para resolver quaisquer atos que violem os direitos de propriedade intelectual relacionados a Pokémon".

"Continuaremos a valorizar e nutrir cada Pokémon e seu mundo, e trabalharemos para unir o mundo através de Pokémon no futuro", termina a nota, sem citar a Pocket Pair Inc. nominalmente.

O caso vem ganhando mais notoriedade a cada dia com acusações fortes em cima da Pocket Pair. A prova de que a empresa já anda de olho no jogo é que recentemente a Nintendo derrubou todo material que mostrava o mod que trocava os Pals do jogo pelos Pokémon. Até o momento nenhuma medida judicial foi tomada contra o game.

Palworld está disponível para PC, Xbox One e Xbox Series X|S através do Gamepass. Lembrando que o jogo está em acesso antecipado e ainda não possui uma data de lançamento da versão final.