Marina Elali e Eduardo Lages cantam Roberto Carlos no Clube do Choro

Nesta quinta-feira (4/7), o Clube do Choro receberá o maestro Eduardo Lages e a cantora Marina Elali para apresentarem os maiores sucessos do Rei Roberto Carlos. Os artistas harmonizam o piano e a voz para trazer no repertório músicas consagradas de Roberto Carlos, como Como é Grande o Meu amor por você, É preciso saber viver, Como cai você, Olha, Amor perfeito e outras.

O maestro, pianista e compositor Eduardo Lages completa quase 50 anos de parceria com Roberto Carlos. “Trabalhei muitos anos na TV Globo até que encontrei Roberto Carlos. Fui convidado para trabalhar com ele e eu fiquei muito feliz. Afinal, era o rei né?”, conta. "Trabalhar com Roberto sempre foi uma alegria imensa. Viajamos pelo mundo juntos e construímos uma parceria sólida".

Influenciado pelos pais, que também são músicos, o maestro começou cedo a trajetória no mundo da música. "O piano sempre foi minha paixão. Desde criança, mergulhei na música clássica e, mais tarde, me encantei com o rock e a bossa nova", diz. Aos 30 anos, Eduardo participou do programa da TV Globo chamado Som Livre Exportação, junto com Ivan Lins, Aldir Blanc, Gonzaguinha, César Costa Filho e outros.

No show desta quinta-feira (4/7), Eduardo se apresentará ao lado de Marina Elali. "A Marina é uma grande cantora, uma grande pessoa. Nos encontramos musicalmente e isso deu muito certo. É um orgulho trabalhar ao lado dela", garante o maestro.

Marina Elali ganhou diversos prêmios como cantora revelação, melhor cantora e melhor show do ano. A participação no programa Fama, da Rede Globo, marcou um ponto crucial na carreira. "Foi onde o Brasil me ouviu pela primeira vez. Uma experiência intensa e que me proporcionou muitas oportunidades incríveis", conta.

Este ano, ela celebra 20 anos de carreira. "Tenho muitos planos e projetos que ainda quero realizar. A música é minha paixão e quero continuar explorando novos horizontes", diz. Ao longo dos anos, gravou duetos com alguns dos maiores nomes da música nacional e internacional, como Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, Gilberto Gil e John Secada.

Entre os projetos que marcaram a carreira da cantora está o espetáculo Sucessos do Rei, ao lado maestro Eduardo Lages. "É um projeto que guardo com muito carinho. É uma honra interpretar os sucessos de Roberto Carlos com o Eduardo, que cada dia fico mais realizada em poder fazer parte.”

Desde criança Mariana era fã das músicas e da forma romântica como Roberto interpreta as composições. Ela tinha certeza de que um dia iria conhecer o Rei. Após autorização do próprio Roberto Carlos, o projeto ganhou vida, em parceria com Eduardo Lages, e resultou em especial gravado pela TV Globo.

No palco, Marina é acompanhado apenas pelo piano em um show intimista. “Eu gosto muito de me apresentar com o Eduardo, a gente faz um show muito diferente. Nós sentimos o momento. Ele é um dos músicos mais sensíveis com quem eu já tive a oportunidade de tocar. Ele espera a minha respiração, ele entende cada detalhe muito bem”. Eduardo, por sua vez, compartilha do mesmo sentimento e se orgulha de poder tocar as músicas do Rei ao lado de Marina: “É um prazer imenso estar tocando essas músicas ao lado dela. Sou amigo do Roberto, sou amigo dela, isso tudo facilita muito”.

Entre todas as músicas de Roberto Carlos, Nossa Senhora ocupa um lugar especial no coração de Marina. A canção gravada enquanto ela estava grávida, em 2019. A mensagem da música e a forma como os artistas interpretaram cativou o público . “Essa música se tornou a mais especial pra mim. E naquele momento, principalmente na pandemia, eu sei que foi uma música que ajudou muitas pessoas. Eu fiquei muito feliz em poder, de alguma forma, poder levar luz, fé, através da minha voz, através daquela gravação para as pessoas.“

Confira o vídeo:





Sobre a escolha do repertório dos shows, Eduardo conta que foi um processo colaborativo. "São mais de 600, 700 músicas, eu nunca fiz essas contas. Não fazemos apenas músicas de Roberto Carlos, embora ele seja uma grande inspiração. Temos liberdade para selecionar nossas preferidas. É um repertório vasto e muito prazeroso de interpretar"

Eduardo também falou sobre as memórias afetuosas de Brasília, cidade onde já se apresentou ao lado de Roberto Carlos. "Lembro-me com carinho dos shows na Praça dos Três Poderes, com milhões de pessoas. É sempre um prazer retornar aqui e sentir o carinho dos amigos e fãs", garante. Marina também tem um vínculo muito forte com Brasília, cidade frequentada pelo avô, Zé Dantas, nos anos 1960. A artista se sente acolhida pela energia calorosa e receptiva dos brasilienses. “Eu sou nordestina e, aqui, tem muito nordestino também. Os brasilienses em si são muito receptivos e carinhosos com a gente. Fico muito feliz em poder voltar. Espero que todo ano a gente possa levar esse show para essa cidade maravilhosa", conclui.

Serviço

Sucessos do Rei

Nesta quinta-feira (4/7), a partir das 21h, no Clube do Choro. Ingressos a partir de R$ 75 (+taxa) na Bilheteria Digital. Classificação indicativa de 10 anos.