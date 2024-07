Cantora Boombeat fala sobre autoestima e transgeneridade em novo álbum

A cantora, compositora e rapper trans Boombeat lançou o seu primeiro álbum de estúdio METamorFOSE. O disco aborda temas como transexualidade e autoestima. Ao todo, METamorFOSE traz 12 faixas inéditas com participações de grandes destaques da música brasileira, como Emicida, Urias, Duquesa, FBC, entre outros.

Boombeat é conhecida pelas rimas ácidas e estilo único, ganhando cada vez mais destaque na cena musical LGBTQIA+. A artista quis construir um álbum que fala sobre autoestima, se inspirando em sua própria vivência como mulher trans e projetando o amor próprio para si e para os ouvintes do disco METamorFOSE, “Eu quis trazer diversidade para o álbum para que eu consiga atingir um público maior, mas também para humanizar o meu corpo e entender que posso falar de vivências travestis sem necessariamente falar sobre uma luta específica travesti”, explica Boombeat, em nota.

A artista fala sobre a importância de trazer pessoas cis e especificamente homens cis para debaterem sobre a vivência e os desafios que pessoas trans enfrentam diariamente. Para Boombeat, ter a participação de nomes como Emicida e FBC é de extrema importância para a pauta sobre LGBTfobia, porque ajuda a naturalizar e humanizar corpos travestis e LGBTQIA+.

“É aquele lance, a gente tá morrendo e vivendo questões problemáticas, e só perguntam pra gente nas entrevistas como é passar preconceito e como estamos vivendo. Quando se deparam com pessoas héteros e cis em entrevistas, elas não perguntam sobre LGBTfobia. Pra mim, essa colaboração é de extrema importância, e a forma que deve ser feita é fazendo música com a gente, trazendo essa reparação histórica e visibilidade para nossos corpos”, explica Boombeat. A cantora coleciona mais de 40 mil ouvintes mensais no Spotify e o álbum METamorFOSE já está disponível ao público.