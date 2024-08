Nanda Costa é cotada para viver personagem lésbica no remake de ‘Vale tudo’

Nanda Costa está cotada a integrar o elenco do remake de Vale tudo. A futura novela das nove da Globo, que estreia no primeiro semestre do ano que vem, pode contar com a atriz na pele de uma personagem de destaque.



De acordo com informações da colunista Carla Bittencourt, do portal Notícias da TV, a autora Manuela Dias, que é responsável por assinar a nova versão da trama de 1988, foi quem indicou o nome da artista para o papel de Laís, interpretado originalmente por Cristina Prochaska.

Na história original de Vale tudo, a personagem teve um relacionamento amoroso com Cecília (Lala Deheinzelin) – no entanto, na época, houve a censura sobre os autores da história, o que prejudicou o desenvolvimento do casal.

Para além disto, Nanda Costa é um nome forte cotado para integrar o elenco de Vale tudo, na pele da personagem, e há a intenção dela ser testada também para assumir o papel de Aldeíde Candeias, feito por Lilia Cabral na trama original.

