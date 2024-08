Moda sustentável feita a partir de reciclagem é tema de exposição

A exposição Flowers and Concrete traz a nova coleção colaborativa do artista plástico Victor Hugo Soulivier e da designer americana Sophia Gupman, que reflete o estudo das paisagens brasilienses em um mundo pós-apocalíptico. Amostra fica em cartaz até 28 de agosto, com visitação de 11h30 às 19h30, no Espaço Cultural do Venâncio Shopping.

A reciclagem e a reforma de roupas (o Upcycling) no mundo da moda ganham cada vez mais notoriedade entre as gerações mais novas, assim como a cultura de brechós ganha cada vez mais discípulos. Nas peças à mostra e à venda no Espaço Cultural Venâncio Shopping, os artistas reformam roupas de brechó e reflete sobre a história que as antecede ao propor uma nova perspectiva com a tradição do patchwork.

A reforma de roupas é uma resposta urgente para uma das indústrias mais poluentes do planeta, a têxtil. “As peças expostas, criadas a partir de roupas antigas, celebram a prática do patchwork, que imita a estrutura de uma cidade desconstruída, com motivos florais que brotam através das costuras. Cada peça é única, refletindo uma conexão profunda entre o usuário e sua vestimenta, promovendo um consumo mais consciente e duradouro”, explica o artista Victor Hugo Souliver.

“A arte, a moda, a cultura, as flores e os afetos são os elementos que dobram e permeiam o mais inflexível dos materiais que formataram a Brasília moderna”, diz Ilka Teodoro, curadora do Espaço Cultural. “Esse concreto que toda seca se rende à florescência dos ipês, também acolhe a fluidez do processo criativo e pulsante de nossos artistas”.





Serviço

Flowers and Concrete

Abertura nesta terça-feira (20/8), às 17h.

Em cartaz até 28 de agosto. Visitação de 11h30 às 19h30, no Espaço Cultural do Venâncio Shopping ( Setor Comercial Sul Q. 6 Quadra 8 - Asa Sul)