Monyque Isabella, filha de Leonardo, se declara à namorada: "Amo você!"

Monyque Isabella, filha mais velha do cantor Leonardo, usou suas redes sociais para celebrar o aniversário de sua namorada, Jessica Kalossi, com uma mensagem carinhosa e cheia de humor. Monyque, que também é agrônoma, destacou as qualidades de Jessica, descrevendo-a como uma pessoa leal, sempre disposta a ajudar, embora com um temperamento forte.



"Que Deus continue abençoando sua vida e te dando saúde, além de uma graninha para continuar comprando lotes", brincou Monyque, referindo-se ao hobby de Jessica. Jessica, por sua vez, retribuiu o carinho com uma mensagem igualmente divertida, mencionando já ter visto um novo lote em Goiânia que lhe interessou, mantendo o tom leve da troca de declarações.

A relação entre as duas, marcada por cumplicidade e bom humor, recebeu apoio e carinho de toda a família de Leonardo, com mensagens afetuosas de João Guilherme e Jéssica Beatriz Costa, filhos do cantor, e Poliana Rocha, sua esposa.

A família de Leonardo é conhecida por sua diversidade e proximidade, com Monyque sendo uma das figuras centrais. Além dela, Leonardo tem outros cinco filhos, cada um seguindo caminhos distintos. A ligação entre eles, no entanto, permanece forte, com Monyque assumindo o papel de madrinha de José Leonardo, terceiro filho de Zé Felipe, irmão mais novo, e Virginia Fonseca.