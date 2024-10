Xamã tem carro milionário roubado no Rio de Janeiro

Na quarta-feira (16), o cantor Xamã passou por um susto quando sua Lamborghini Urus, avaliada em R$ 4 milhões, foi roubada enquanto estava sob a proteção de um segurança. O veículo, um símbolo de luxo, foi rapidamente recuperado pelas polícias militar e civil.

Leia também: Suposto namorado de Sandy responde com ironia pergunta sobre a cantora



O incidente ocorreu enquanto Xamã estava em uma gravação. O segurança particular foi surpreendido por ladrões que atacaram enquanto o cantor não estava presente. Testemunhas da cena acionaram imediatamente as autoridades, que conseguiram rastrear o veículo na Quinta da Boa Vista, na zona norte do Rio.

Leia também: João Vicente se pronuncia após ser desmentido por Kéfera e Vera Fischer



A operação policial que resultou na recuperação do carro foi parte do programa Segurança Presente, que visa aumentar a segurança nas áreas mais vulneráveis. Assim que os criminosos perceberam a presença da polícia, abandonaram o carro e fugiram em uma motocicleta já preparada para a escapada.

Leia também: Xamã usa sunga apertadinha em dia de praia com Sophie Charlotte e detalhe chama atenção

Apesar do susto, o motorista e o segurança que estavam no carro no momento do roubo saíram ilesos. A polícia montou um cerco para localizar os ladrões, mas até o momento, eles não foram encontrados. As investigações seguem em andamento na 17ª DP, em São Cristóvão.

A Lamborghini Urus de Xamã, um modelo de 2022, não só é um carro luxuoso, mas também tem um IPVA de mais de R$ 138 mil, um dos mais altos do estado. Este episódio ressalta a crescente preocupação com a segurança em áreas urbanas.

A assessoria de Xamã afirmou que o cantor está bem e que a situação foi resolvida rapidamente. Enquanto isso, a busca pelos responsáveis pelo roubo continua, destacando a importância de medidas de segurança mais rigorosas para proteger celebridades e suas propriedades.