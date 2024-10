Velório do cantor Liam Payne será no final de outubro, em Londres

O velório do cantor Liam Payne ocorrerá na Catedral de Saint Paul, em Londres, no dia 27 de outubro, conforme divulgado pelo programa Fantástico neste domingo (20/10). O horário da cerimônia não foi informado.

Payne morreu no dia 16 de outubro em um hotel em Buenos Aires, após cair do terceiro andar de um hotel da Argentina. A autópsia preliminar apontou que a morte de Liam foi em decorrência de politraumatismo e hemorragia interna e externa.

Pouco antes da morte, o pessoal do hotel chamou a polícia para relatar um "hóspede que estava sob o efeito de drogas e causando danos no quarto". Duas prostitutas estiveram com ele momentos antes do trágico acontecimento.

O artista nasceu na Inglaterra, em 29 de agosto de 1993, e ganhou fama internacional após participar do programa The X Factor e ter sido escolhido para a banda One Direction. No grupo musical ele lançou cinco álbuns. O músico deixa um filho de 7 anos, fruto do casamento com a cantora Cheryl Cole, de quem se separou em 2018.