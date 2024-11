De K-pop a rock, saiba quais artistas internacionais vêm ao Brasil em 2025

Taemin, do SHINee, Shakira e Olivia Rodrigo são alguns dos nomes que têm datas confirmadas no Brasil em 2025 - (crédito: AFP; Reprodução/Instagram)

Se 2024 foi um bom ano para fãs brasileiros de artistas internacionais, 2025 promete seguir na mesma linha. Após um ano com edições icônicas de festivais como Lol lapalooza e Rock in Rio, além de turnês longas pelo país como a de Bruno Mars, os fãs podem se preparar para shows de artistas de diversos estilos.

Confira, a seguir, os artistas que estão com data marcada para passar por aqui em 2025, e os que prometeram marcar presença e contam com especulações de fãs e insiders.

Twenty One Pilots

Twenty One Pilots terá shows em Curitiba, São Paulo e Rio (foto: Matt Winkelmeyer) O duo norte-americano traz a turnê mundial The clancy ao Brasil logo no início do ano. No dia 22 de janeiro, eles passam por Curitiba; no dia 24, pelo Rio de Janeiro; e, no dia 26, pelo Allianz Parque, em São Paulo.

Ingressos estão disponíveis no site da Eventim, com alguns dos setores esgotados. Entre os restantes, os valores variam de R$ 330, entrada inteira para a cadeira número 3 no Rio de Janeiro, a R$ 810, inteira para a pista premium tanto em São Paulo quanto em Curitiba.

Taemin

Taemin, integrante do SHINee, vem ao Brasil com turnê solo no dia 1º de fevereiro (foto: Reprodução/Instagram) Em fevereiro, quem vem ao Brasil é Taemin, um dos integrantes do grupo de K-pop SHINee. Ele traz a turnê Ephemeral gaze a São Paulo, com uma apresentação única no dia 1º.



Ainda não há informações sobre ingressos ou local, mas o jornalista José Norberto Flesch, famoso por anunciar shows antes dos próprios artistas, disse, no X, que a apresentação deve acontecer no espaço Vibra.

É a primeira vez que Taemin vem ao país como artista solo. Como parte do SHINee, este ano faz dez anos da primeira vinda ao Brasil, para onde o grupo trouxe shows em 2014 e 2015.

Christina Aguilera, Sean Paul e Steve Aoki

Christina Aguilera, Sean Paul e Steve Aoki se apresentam no CarnaUOL, em São Paulo (foto: AFP) A décima edição do evento CarnaUOL traz os cantores Christina Aguilera e Sean Paul e o DJ Steve Aoki para o Allianz Parque no dia 8 de fevereiro. Ingressos estão disponíveis no Eventim.

A cantora norte-americana, porém, se apresenta antes em um show solo no Rio de Janeiro, na Farmasi Arena. Ingressos vão estar disponíveis a partir desta sexta-feira (8/11), também no site do Eventim.

Shakira Shakira traz turnê ‘Las mujeres ya no lloran’ a São Paulo e ao Rio em fevereiro (foto: JUAN MABROMATA / AFP)

A turnê Las mujeres ya no lloran chega ao Rio de Janeiro e a São Paulo nos dias 11 e 13 de fevereiro, respectivamente. Ingressos para os shows, que ocorrem nos estádios Nilton Santos e MorumBIS, estão disponíveis no site da Ticketmaster. Leia também: Como foi a primeira vez de Shakira no Brasil

Ainda há lugares disponíveis para todos os setores em ambas as apresentações. Preços variam de R$ 220 a R$ 12.315, para o Meet & Greet com a cantora colombiana em São Paulo.

Olivia Rodrigo, Shawn Mendes, Alanis Morissette e mais

Olivia Rodrigo, Shawn Mendes e Alanis Morissette, atrações do Lollapalooza em 2025 (foto: Reprodução/Instagram; AFP) O festival Lollapalooza traz ao Autódromo de Interlagos, em São Paulo, diversos nomes internacionais. Leia também: Lollapalooza Brasil anuncia shows por data: Confira as atrações!

Entre eles, Olivia Rodrigo, Girl in Red e Inhaler no primeiro dia, 28 de março; Shawn Mendes, Alanis Morissette, Benson Boone e Tate McRae no segundo, dia 29; e Justin Timberlake, Foster the People e Sepultura para fechar, em 30 de março.

Desses, até o momento, somente Alanis Morissette tem show solo previsto para fora do festival. Ela canta em Curitiba também no dia 30.

Tanto o Lollapalooza quanto a apresentação da cantora canadense têm ingressos disponíveis na Ticketmaster.

James Blunt James Blunt faz show no espaço Terra SP, na capital paulista, no dia 8 de julho (foto: Reprodução / Instagram / @jamesblunt)

Passando para o segundo semestre do ano, o cantor James Blunt comemora 20 anos do primeiro álbum, que contém sucessos como You’re beautiful e Same mistake, com uma apresentação única em São Paulo.

O show será no espaço Terra SP no dia 8 de julho, e os ingressos podem ser adquiridos pela Ticketmaster.

Kylie Minogue Cantora australiana Kylie Minogue se apresenta no Brasil em agosto (foto: OLI SCARFF)

Em agosto, a cantora australiana Kylie Minogue é quem se apresenta em show único, também em São Paulo, mas desta vez no Auditório Ibirapuera.

A apresentação, cujos ingressos estão disponíveis no site da Ticketmaster, faz parte da Tension tour e acontece no dia 15. Ainda há lugares em todos os setores.

Oasis Irmãos Liam e Noel Gallagher trazem turnê ao Brasil em novembro, depois de 15 anos de pausa (foto: TMJBrazil)

Dona do sucesso Wonderwall, a banda britânica Oasis anunciou retorno aos palcos em agosto após 15 anos de pausa. Na última quinta-feira (5/11), os irmãos Liam e Noel Gallagher anunciaram, também, a vinda ao Brasil, nos dias 22 e 23 de novembro de 2025.

Os shows ocorrem no estádio MorumBIS e terão venda de ingressos liberada para o público geral a partir da próxima quarta-feira (13/11), pelo site da Ticketmaster ou pela bilheteria oficial, cujo endereço ainda não foi divulgado. A pré-venda vai estar disponível na terça (12/11) para aqueles que se inscreveram no site oficial da banda e foram sorteados.

Ingressos vão de R$ 295, meia entrada para a modalidade ‘fan ticket’ — uma espécie de setor surpresa, que o comprador só vai descobrir onde fica no dia do show —, a R$ 1.250, inteira para cadeira superior.

Oasis passou quatro vezes pelo Brasil, sendo a última em 2009.

Ed Sheeran

Após Rock in Rio, Ed Sheeran retorna ao Brasil com turnê ‘Mathematics’ (foto: GUILLAUME SOUVANT) Durante apresentação no Rock in Rio, em setembro, Ed Sheeran revelou que vai voltar ao Brasil em 2025, com a turnê Mathematics.

Depois de agradecer o público do festival, o cantor britânico se despediu dizendo “até o próximo ano”. Datas e locais ainda não foram anunciados oficialmente, mas a turnê já tem datas marcadas até setembro do ano que vem, o que faz com que a passagem pelo Brasil fique para os dois últimos meses de 2025.

Especulações

Green Day e Usher

Green Day e Usher podem ser atrações do festival The Town em 2025 (foto: AFP; Reprodução/Instagram) De acordo com publicação de Renato Melo no blog Blog n Roll, Green Day e Usher devem ser os primeiros anúncios do festival The Town de 2025, que ocorre em setembro.

A banda norte-americana marcou presença no Brasil em 2022, quando participou do Rock in Rio. Especulações anteriores traziam o Green Day como headliner do festival I wanna be tour do ano que vem, mas o jornalista musical José Norberto Flesch desmentiu a informação após a banda anunciar shows no Japão para o mesmo período.

Já Usher viria pela primeira vez ao país, apesar do sucesso de longa data entre fãs brasileiros.

Também são cotados para o The Town, segundo Melo, entre outros, Coldplay, Jonas Brothers, Linkin Park, Dua Lipa e Sabrina Carpenter.

Imagine Dragons

"Não vamos tocar apenas no Rio de Janeiro", disse em entrevista o vocalista da banda Imagine Dragons. "Vamos estar em todos os lugares." (foto: Reprodução/Instagram @imaginedragons) Após sucesso da apresentação no Rock in Rio, em setembro, o vocalista da banda Imagine Dragons prometeu voltar ao Brasil. “Temos a nossa turnê chegando”, disse o cantor em entrevista à Rádio Mix em junho, quando novo álbum foi lançado. “Não vamos tocar apenas no Rio de Janeiro. Vamos estar em todos os lugares.”

Ele informou que as datas dos shows seriam divulgadas em breve e que o Brasil era um dos lugares favoritos dele no mundo. O site Conexão Pop afirma que a banda está com data fechada para vir ao Brasil entre setembro e outubro de 2025.

Coldplay

Segundo o jornalista José Norberto Flesch, Coldplay deve voltar ao Brasil entre os meses de novembro e dezembro de 2025 (foto: Freepik/Divulgação) Flesch afirmou, em outubro, que Coldplay acertou a volta ao Brasil para 2025. As apresentações aconteceriam, segundo ele, entre os meses de novembro e dezembro.

Em 2023, a banda britânica fez 11 shows pelo país, a maior turnê internacional que os brasileiros receberam naquele ano.

A primeira-dama, Janja, e o presidente Lula, com quem o vocalista Chris Martin se encontrou durante a passagem pelo Brasil, convidaram o Coldplay, em junho do ano passado, a se apresentar na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-30), que ocorre em Belém em novembro de 2025. Ainda não se sabe se a banda irá se apresentar no evento ou em outra ocasião, como o festival The Town, por exemplo, para o qual também é cotado. Leia também: O que se sabe sobre shows do Coldplay no Brasil em 2025

Dua Lipa

Dua Lipa publicou vídeo com bandeira brasileira em meio a anúncio de turnê (foto: KEVIN WINTER) Em setembro, a cantora anglo-albanesa anunciou, nas redes sociais, datas da turnê Optimism Tour para 2025.

Embora o Brasil não esteja na lista, Dua Lipa garantiu que há mais datas a serem divulgadas em breve e, na mesma publicação do anúncio, colocou um vídeo em que aparece com a bandeira brasileira. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por DUA LIPA (@dualipa)

O jornalista José Norberto Flesch havia dito, em vídeo publicado em julho no YouTube, que a cantora deveria vir entre os meses de março e abril do ano que vem, fazendo com que os fãs especulassem sobre a presença dela no Lollapalooza.

Dua Lipa não se encontra, porém, na line-up divulgada pelo festival, e o Conexão Pop afirma que ela vem ao Brasil no segundo semestre do ano.

Avril Lavigne

Fãs acreditam que Avril Lavigne venha ao Brasil em 2025 (foto: STEVE MARCUS) Com mais um álbum chegando, fãs especulam a inclusão do Brasil na nova turnê mundial da cantora canadense Avril Lavigne, que ocorre em 2025.