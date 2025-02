Festival reúne manifestações culturais de pessoas com transtornos mentais

Nesta sexta-feira (21/2), de 10h30 às 18h, será realizada a primeira edição do Fest Solidário, Festival de Economia Solidária e Criativa da Saúde, no pilotis da Biblioteca Nacional de Brasília, na Esplanada dos Ministérios, com entrada gratuita aberta ao público.

A programação tem início com uma roda de conversa sobre sobre o processo de geração de trabalho e renda por meio de atividades de economia criativa e solidária como estratégia de reabilitação psicossocial, onde será debatido o impacto da economia solidária e criativa no processo de recapacitação. Além de sessões de pintura de rosto com a expressão “Não é não”, e uma homenagem às mulheres empreendedoras com produtos expostos na Feira de Economia Solidária e Criativa do projeto.

O evento também contará com exposição de produtos de arte e artesanato, produzidos pelos integrantes dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) do Distrito Federal. Espaço terapêutico de massoterapia, oficinas de desenho e capoeira, além da criação de vídeos personalizados, também fazem parte da programação gratuita ofertada ao público.

Com show das bandas Maluco Voador, Vozes da Rua, Coletivo Caps Paranauê e Lua Elétrica Vermelha, formadas por integrantes dos CAPS/DF e do Centro de Convivência em Saúde Mental, o evento visa impactar a preservação e promoção da cultura local e valorização da diversidade.

Com apoio do Movimento Pró Saúde Mental do DF, pelo programa de Residência em Saúde Mental do Adulto, juntamente à Secretaria de Saúde e Biblioteca Nacional de Brasília, a primeira edição é promovida pela Cooperativa Central Base de Apoio do Sistema ECOSOL, uma entidade sem fins lucrativos fundada em 2009 com o objetivo de promover programas educativos, de formação e geração de renda.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel