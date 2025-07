Em entrevista, cantor Ghard fala sobre o lançamento do álbum H.A.R.D

Em junho deste ano, o cantor Ghard lançou seu primeiro EP, H.A.R.D. Com o total de seis faixas, o disco fala sobre a superação de um cantor que, até pouco tempo, era backing vocal do traper Veigh, e hoje conta com mais de 2,9 mi de ouvintes mensais no Spotify. Ao Correio, o cantor contou sobre seu crescimento, falou sobre feats dos álbum, sobre o processo de criação das músicas e sobre a própria história de vida.

“O meu crescimento está sendo algo surreal. Não foi rápido e fácil, quem não conhece só vê depois que está dando bom. Mas eu tive que enfrentar algumas lutas para chegar até aqui, e hoje é algo maravilhoso. Eu estou muito feliz e grato com tudo que minha vida se tornou”, diz.

O álbum é o primeiro depois de várias participações e singles lançados anteriormente. Para esse projeto o cantor tentou trazer um pouco do que faz no estúdio: “Eu fiz esse projeto para mostrar a minha sonoridade e o que eu faço no estúdio. Eu tinha algumas músicas lançadas, uma solo e algumas com os meninos da Supernova, mas eu não tinha nenhum projeto meu único mesmo, cravado assim. E isso diz muito sobre H.A.R.D. Eu fiz para o pessoal ver o que está acontecendo, o que está por vir e para eu testar novas coisas também, ver o que a rapaziada mais gosta”.

Sobre os feats, Ghard fala que eles já estavam encaminhados. “O Niink é um irmão que a vida me deu, a gente já tinha a música a um tempo, então a gente já tava para subir. Ele é uma pessoa que já me ensinou muita coisa, então ele tinha que estar nesse projeto. O Zlatan era uma música que eu sampleei, fiz a minha parte e, quando terminei de fazer a faixa, chamei alguém. O Zlatan é muito bom em tudo o que ele faz, então foi muito bom a participação dele”, explica.

O cantor fala ainda de uma realização pessoal nesse disco. “Essa com Vulgo Fk é uma conquista de vida assim mesmo”, diz. A faixa Ícones Globais já conta com o mais de 500 mil reproduções e tem a participação do rapper Vulgo Fk. “Eu sou muito grato pela amizade dele, e sempre falo para ele a loucura de hoje a gente ser amigo. Ele é uma referência para nós há muito tempo, eu fico ouvindo em loop.”, completa o cantor

Segundo Ghard, o processo de criação é uma loucura: “Eu comecei a trabalhar no H.A.R.D no começo do ano, depois de dois meses eu não tinha nem ideia do que estava acontecendo, tem algumas faixa perdidas, fica tudo embaralhado. Mas eu aprendi muita coisa e estou muito ansioso para o segundo”.

Gustavo Barros é um rapper de Itapevi (São Paulo). Com 22 anos, o cantor usa Ghard como nome artístico “Eu gostou muito desse nome e sinto que esse nome é muito autêntico, que acabou ficando assim ao longo do tempo”, que começou na música como backing vocal de um famoso cantor e desde sempre já tem o carinho dos fãs. “Um pessoal me conheceu como backing vocal do Veigh. E desde esse começo eu já tenho um carinho da hora pelos fãs e pelo Veigh ser uma pessoa muito querida. Então, uma rapaziada sempre gostou de mim. Todo mundo que me incentivou e me criticou também, sou grato também porque me dá força para chegar até aqui”, diz.

O disco conta também com a participação da produtora Believe. “Essa parceria com a Believe foi uma coisa que aconteceu na minha vida que eu fiquei uns dois dias assim pensando sobre o que estava acontecendo. Uma sensação de conquista mesmo, e foi muito bom. Quando a gente começou a cotação da distribuição do projeto, a Believe fez uma proposta e eu queria muito fechar com eles, fiquei muito feliz de ter dado certo”, finaliza o cantor.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel

